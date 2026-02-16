На під’їздах до Києва внаслідок негоди ускладнено рух через скупчення вантажівок, - ОВА
На під’їздах до Києва зафіксовано скупчення великовантажного транспорту через обмеження в’їзду та інтенсивний снігопад.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі очільника Київської ОВА Миколи Калашника.
За його словами, фури зупиняються на дорогах області, що ускладнює рух і роботу спецтехніки.
Робота дорожніх служб
З перших годин негоди служби працюють у посиленому режимі. На автошляхах задіяна спецтехніка для розчищення снігу. Проводиться обробка покриття протиожеледними матеріалами.
"Із перших годин негоди дорожні служби працюють у посиленому режимі. Робимо все необхідне, аби забезпечити проїзд основними маршрутами та не допустити ускладнення руху", — зазначив Калашник.
Заклики до водіїв та мешканців
Очільник ОВА закликав водіїв відповідально ставитися до паркування уздовж автошляхів. Він наголосив не залишати транспорт у місцях, що заважають спецтехніці.
Мешканців області попросили у понеділок зранку користуватися громадським транспортом. Також радять утриматися від поїздок власними авто без нагальної потреби.
"Складні погодні умови, інтенсивний снігопад та ожеледиця суттєво ускладнюють рух. Бережіть себе та будьте уважні на дорогах", — додав Калашник.
- Раніше ми повідомляли, що у Києві тимчасово обмежили в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту через ускладнення погодних умов.
