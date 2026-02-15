У Києві обмежили в’їзд великовантажного транспорту через негоду

У Києві тимчасово обмежили в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту через ускладнення погодних умов.

З 22:00 15 лютого обмеження набрало чинності. Водіїв закликають планувати маршрути заздалегідь.

Рекомендації водіям і пішоходам

Поліція наголошує паркувати авто без порушень ПДР, щоб не заважати снігоприбиральній техніці.

Пішоходів просять переходити дорогу лише у визначених місцях і на дозволений сигнал світлофора. Важливо виділяти себе в темряві, одягаючи світлоповертальні елементи.

Влада столиці радить водіям і пішоходам дотримуватися правил безпеки під час погіршення погодних умов.

Зеленський закликав українців реагувати на повітряну тривогу

Раніше президент Володимир Зеленський закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги найближчими днями.

За словами президента, попереду очікується кілька холодних днів. Зеленський наголосив, що ворог може використати похолодання для нових атак.

"Попереду знов кілька холодних днів, всі вже бачили, як росіяни цим користуються. Будь ласка, бережіть себе – реагуйте на повітряну тривогу", — зазначив він.

Прогноз погоди на 16 лютого

Тим часом синоптики попередили, що у понеділок в низці регіонів очікуються сніг та мокрий сніг. Можливі також дощі.

У західних областях температура вночі опуститься до 12 градусів морозу. На сході навіть уночі зберігатиметься плюсова температура.