В Киеве ограничили въезд большегрузного транспорта из-за непогоды

В Киеве временно ограничили въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта из-за осложнения погодных условий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции города.

С 22:00 15 февраля ограничение вступило в силу. Водителей призывают планировать маршруты заранее.

Рекомендации водителям и пешеходам

Полиция призывает парковать автомобили без нарушений ПДД, чтобы не мешать снегоуборочной технике.

Пешеходов просят переходить дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора. Важно выделяться в темноте, надевая светоотражающие элементы.

Власти столицы советуют водителям и пешеходам соблюдать правила безопасности при ухудшении погодных условий.

Зеленский призвал украинцев реагировать на воздушную тревогу

Ранее президент Владимир Зеленский призвал украинцев внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни.

По словам президента, впереди ожидается несколько холодных дней. Зеленский подчеркнул, что враг может использовать похолодание для новых атак.

"Впереди снова несколько холодных дней, все уже видели, как россияне этим пользуются. Пожалуйста, берегите себя – реагируйте на воздушную тревогу", – отметил он.

Прогноз погоды на 16 февраля

Между тем синоптики предупредили, что в понедельник в ряде регионов ожидаются снег и мокрый снег. Возможны также дожди.

В западных областях температура ночью опустится до 12 градусов мороза. На востоке даже ночью сохранится плюсовая температура.