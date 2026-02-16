Кличко особисто виїхав перевірити роботу комунальних служб через снігопад у Києві
У Києві через снігопад дорожні служби працюють у посиленому режимі, а міський голова Віталій Кличко особисто перевірив роботу техніки на одному з в’їздів до столиці – зі сторони Житомира.
Про це мер української столиці написав у соціальних мережах, інформує Цензор.НЕТ.
На вулиці виїхала снігоприбиральна техніка
За інформацією міської влади, техніка КК "Київавтодор" вийшла на дороги ще ввечері, до початку опадів, щоб завчасно обробити покриття протиожеледними засобами.
Після початку снігопаду колони спецтехніки почали розчищати насамперед основні магістралі, мости, шляхопроводи, підйоми та спуски, а згодом й інші вулиці й проїзди. Роботи триватимуть упродовж ночі.
Мер столиці повідомив, що виїхав перевірити організацію прибирання міста та ситуацію на під’їздах до Києва, аби переконатися в готовності служб до роботи під час негоди.
- Нагадаємо, з 22:00 15 лютого в’їзд до Києва великогабаритного транспорту та вантажівок обмежили, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки та уникнути ранкових заторів.
- У КМДА закликали містян за можливості відмовитися від приватних авто на користь громадського транспорту. Також водіїв просять дотримуватися правил зупинки та стоянки.
- В ОВА повідомили, що на під’їздах до Києва внаслідок негоди ускладнено рух через скупчення вантажівок.
Кличко особисто виїхав... Це ніби особа прирівняна до папи з Риму. Хоча папа з Риму напевно не виїздить ОСОБИСТО через снігопад у Римі? Можливо тому і не виїздить що снігопаду у Римі немає?
Давним давно сталася у Харкові аварія на Диканівських очисних спорудах - АВАРІЯ з аварій для всього конгломерату ХАРКІВ ... Те що тепер називають гуманітарною катастрофою. Олександр Степанович Масельськицй тоді голова Харківської обласної Ради перебрався працювати у вагончик безпосередньо на місці аварії. Коли його спитали: - Ви ж неподалік живете, у вас службове авто... ? Масельський відповів: - Якщо мене тут не буде, то тут не буде і всього іншого начальства і це буде означати що всім нас*ати... А якщо високому начальству на*рати, то всім іншим те саме у кубі.
Ось що значить справжній кризовий мененджер... А тут Кличко особисто виїхав перевірити роботу комунальних служб через снігопад у Києві. До чого здрібнів кирівник. І ЗМІ пишуть про це як про всеукраїнську подію: СНІГОПАЛ, Кличко ОСОБИСТО.
На мою думку, головною рисою Рейгана було його переконання в тому, що є навколо розумні люди і їх знання, вміння, таланти треба використовувати.
Напевно, Рейган дотримувався істини "Scio me nihil scire або scio me nescire\https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E,_%D1%89%D0%BE_%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E Я знаю, що нічого не знаю і що є інші люди, які знають і іх слід слухати... Почитайте мемуари Виктора Суходрева "Язык мой - друг мой. От Хрущева до Горбачева" у тій частині, де про переговори Рейгана з Брежневим. Брежнев читає зі "шпаргалки", а Рейган признається, що конкретні питання знають його колеги і надає їм слово. Тобто виступає модератором, переводить офіціоз переговорів у якому кисла "морда-ліца" Громико, у зовсім іншу фазу... Але коли, збивають літак Кореї поступає жорстко... Це не фазан Трамп... То наша біда що Україна опустилася до кличків,зеленських,... *************************
Женева. Черговий раунд переговорів... у тристоронньому форматі.
Від України з "кадрової пісочниці" Зеленського, від Кремля Мединський - "смотритель прошлого", від США теж щось такого сорту... клоунади...
І цим ляльковим театром маніпулює т. Путін, а т. Трамп при тому конферансьє.
Театр на гастролях - на цей раз у Женеві.
З 24 квітня 2010 року - лідер партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16].
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України VII скликання (з 12 грудня 2012 по 5 червня 2014 року)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-VR-20140605-11 [11]. Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Асоціації міст України з 23 січня 2016 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12].
Рейган і Кличко - двє большіє разніци, як говорять в Одесі.
Головна різниця в тому що Рейган збирав навколо себе розумних людей і вони, інтелектуали піднімали його до свого рівня, а Кличко таких як він сам.
Ще відмінність: Рейган володів словом, а Кличко кісткоязикий/косноязичий, з обмеженим словниковим запасом. Кличко спортивний геній, але не господарник, організатор. Тим більне не кризовий мененджер. Звичайно, наш "мудрий нарід" Києва міг обрати собі ще гіршого мера і, допускаю, що з Кличком Києву повезло - "могло бьіть и хуже" (с).
Нам всім необхідно шукати мерів, депутатів, президентів серед розумних людей, які мають конкретну професію, досвід організатора конкретного виробництва,... А не серед артистів, спортсменів, журналістів, телевізійних говорунів, всяких подібних "морд ліц". Чому Ви для лікування зубів, чи ремонту авто шукаєте справжнього майстра, а не шукаєте ... серед артистів, спортсменів, ...