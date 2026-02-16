Кличко особисто виїхав перевірити роботу комунальних служб через снігопад у Києві

У Києві через снігопад дорожні служби працюють у посиленому режимі, а міський голова Віталій Кличко особисто перевірив роботу техніки на одному з в’їздів до столиці – зі сторони Житомира.

Про це мер української столиці написав у соціальних мережах, інформує Цензор.НЕТ.

На вулиці виїхала снігоприбиральна техніка

За інформацією міської влади, техніка КК "Київавтодор" вийшла на дороги ще ввечері, до початку опадів, щоб завчасно обробити покриття протиожеледними засобами.

Після початку снігопаду колони спецтехніки почали розчищати насамперед основні магістралі, мости, шляхопроводи, підйоми та спуски, а згодом й інші вулиці й проїзди. Роботи триватимуть упродовж ночі.

Мер столиці повідомив, що виїхав перевірити організацію прибирання міста та ситуацію на під’їздах до Києва, аби переконатися в готовності служб до роботи під час негоди.