Масові підтоплення охопили регіони України через негоду

В Україні через танення снігу та сильні дощі зафіксовано масштабні підтоплення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Найскладніша ситуація склалася у Кіровоградській області. Там річка Вись вийшла з берегів. Рятувальники вже другу добу ліквідовують наслідки негоди.

Лише зранку 16 лютого підрозділи ДСНС понад 120 разів виїжджали на виклики. Підтоплено приватні подвір’я, підвали та погреби. Через перелив води обмежили рух дорогою Слободка – Красний Хутір – Кобилянка у напрямку населеного пункту Надлака. Об’їзд організовано через села Ямпіль і Ярошівку.

Підтоплення в регіонах та обмеження руху

Проблеми зафіксовані також у миколаївській та Черкаській областях. Лише на Миколаївщині, за даними надзвичайників, вода зайшла на 49 ділянок у 17 населених пунктах.

Рятувальники продовжують моніторинг ситуації. Через підвищення рівня води у малих річках зберігається ризик нових підтоплень. Складні погодні умови можуть вплинути на транспорт і роботу комунальних служб.

Затоплений притулок у Кропивницькому

Окремо загострилася ситуація у Кропивницькому. Через зливи повністю затопило притулок для тварин. За даними організації "Щасливий пес", у небезпеці опинилися майже 200 тварин.

"Наш єдиний будиночок уже почав покриватися пліснявою і може впасти. Затоплені вольєри повністю. У деяких - рівень води такий, що затопило будки. Єдиний вихід – відкривати вольєри".

Волонтери звернулися до рятувальників із проханням відкачати воду. Також вони просять міську владу надати техніку та матеріали для облаштування нових місць утримання тварин.

Напередодні синоптики попереджали про небезпечні погодні явища. За даними Укргідрометцентру, у низці регіонів оголошено І рівень небезпеки. Сильний сніг, дощ і вітер до 20 м/с можуть ускладнити роботу спецтехніки.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Харківської області через погіршення погодних умов спостерігалися численні випадки підтоплень житлового сектору.

