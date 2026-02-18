В Україні через негоду розгортають штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

18 лютого в Україні очікується суттєве погіршення погодних умов, через що відповідні служби переходять на посилений режим роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України у Facebook.

За інформацією відомства, складні метеорологічні явища прогнозуються майже на всій території країни, за винятком західних областей. Найскладнішою ситуація очікується у південних та центральних регіонах.

Найбільше негода вдарить по півдню та центру

В Одеській області прогнозують інтенсивні опади, ожеледь та сильний поривчастий вітер. Для регіону встановлено II рівень небезпечності — помаранчевий.

У Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській та Сумській областях очікуються значні опади у вигляді снігу та дощу. Крім того, у більшості південних, центральних і східних регіонів пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с, а на дорогах прогнозується сильна ожеледиця.

Координацію дій забезпечуватиме оперативний штаб

"18 лютого з метою забезпечення проїзду та координації рятувальних служб розпочинає цілодобову роботу штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій", — зазначили у відомстві.

До складу штабу увійшли представники агентства відновлення, рятувальних служб, Національної поліції та органів, відповідальних за безпеку на транспорті. Основне завдання — оперативне реагування на загрози та належна організація дій у разі ускладнення дорожнього руху.

Громадян закликають за можливості утриматися від далеких поїздок, дотримуватися правил безпеки та стежити за офіційною інформацією про стан проїзду автошляхами.

Раніше у Міненерго заявили про зростання споживання електроенергії через морози.

