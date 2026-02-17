У Сумах оголошено надзвичайну ситуацію через підтоплення
У Сумах через різке потепління, сильні опади та танення снігу оголошено надзвичайну ситуацію природного характеру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Сумської ОВА.
- Вода підтопила житлові масиви, об’єкти критичної інфраструктури та приватні домоволодіння. До робіт залучені підрозділи ДСНС, комунальні підприємства "Сумижилкомсервіс", "Міськводоканал", "Міськсвітло" та міська рятувально-водолазна служба.
ДСНС працює цілодобово
Фахівці відкачують воду з домогосподарств, очищають дощоприймальні колодязі та водовідвідні канали. Також проводяться превентивні роботи на проблемних ділянках доріг, щоб уникнути подальшого ускладнення ситуації.
"Ми працюємо цілодобово, щоб мінімізувати наслідки підтоплень та забезпечити безпеку мешканців", – зазначили у ДСНС.
Масштабні підтоплення в Україні
У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що складна ситуація склалася й у Кіровоградській області, де річка Вись вийшла з берегів. Лише 16 лютого рятувальники понад 120 разів виїжджали на виклики.
Підтоплено приватні подвір’я, підвали та погреби. Через перелив води обмежили рух дорогою Слободка – Красний Хутір – Кобилянка, організувавши об’їзд через Ямпіль і Ярошівку.
Проблеми зафіксовані також у Миколаївській та Черкаській областях. На Миколаївщині вода зайшла на 49 ділянок у 17 населених пунктах. Рятувальники продовжують моніторинг ситуації, адже через підвищення рівня води у малих річках зберігається ризик нових підтоплень.
Тим часом синоптики погодою українців поки що не тішать. Найближчими днями обіцяють посилення морозів. Через похолодання у Міненерго заявили про зростання споживання електроенергії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль