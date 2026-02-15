УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7842 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Сумщини
766 0

Окупанти вдарили по медичній інфраструктурі в Сумах

Окупанти вдарили по медзакладу в Сумах

Сьогодні, 15 лютого, російські війська атакували безпілотником медичну інфраструктуру у Ковпаківському районі Сумської громади Сумської області.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Вдруге за тиждень росіяни прицільно б’ють по закладах охорони здоров’я", - зауважив голова ОВА.

Також дивіться: Ворог атакував 10 громад Сумщини: загинула жінка, поранено трьох людей. ФОТОрепортаж

Які наслідки?

Зазначається, що, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Є пошкодження. Триває обстеження території, усі наслідки уточнюються.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни двома дронами атакували лікарню в Сумах, де лікуються діти. ФОТО

Обстріли Сумщини за добу

За даними ОВА, внаслідок російських обстрілів території Сумської області за добу немає постраждалих серед мирних жителів.

До медичного закладу за допомогою звернулася 56-жінка з Миропільської громади, яка постраждала 6 лютого внаслідок атаки ворожого БпЛА.

Протягом доби, з ранку 14 лютого до ранку 15 лютого 2026 року, російські війська здійснили майже 20 обстрілів 11 населених пунктів у 9 територіальних громадах області.

Також читайте: Ворог ударив по залізниці на Дніпропетровщині та в Конотопі

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Атаковані населені пункти

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Миропільська
  • Юнаківська
  • Білопільська
  • Зноб-Новгородська
  • Шосткинська
  • Середино-Будська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Читайте: На Сумщині дрон атакував автомобіль: загинув водій

Пошкодження

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Великописарівській громаді пошкоджено приватне домоволодіння;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлову будівлю;
  • у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок.

Автор: 

обстріл (34072) Сумська область (4723) Суми (1104) Сумський район (607)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 