Окупанти вдарили по медичній інфраструктурі в Сумах
Сьогодні, 15 лютого, російські війська атакували безпілотником медичну інфраструктуру у Ковпаківському районі Сумської громади Сумської області.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Вдруге за тиждень росіяни прицільно б’ють по закладах охорони здоров’я", - зауважив голова ОВА.
Які наслідки?
Зазначається, що, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Є пошкодження. Триває обстеження території, усі наслідки уточнюються.
Обстріли Сумщини за добу
За даними ОВА, внаслідок російських обстрілів території Сумської області за добу немає постраждалих серед мирних жителів.
До медичного закладу за допомогою звернулася 56-жінка з Миропільської громади, яка постраждала 6 лютого внаслідок атаки ворожого БпЛА.
Протягом доби, з ранку 14 лютого до ранку 15 лютого 2026 року, російські війська здійснили майже 20 обстрілів 11 населених пунктів у 9 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Атаковані населені пункти
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Миропільська
- Юнаківська
- Білопільська
- Зноб-Новгородська
- Шосткинська
- Середино-Будська
- Есманьська
- Шалигинська
- Великописарівська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкодження
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Великописарівській громаді пошкоджено приватне домоволодіння;
- у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлову будівлю;
- у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок.
