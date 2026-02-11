Ворог ударив по залізниці на Дніпропетровщині та в Конотопі

Сьогодні зранку ворог також завдав удару по залізничній станції на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Які наслідки?

Як зазначається, пошкоджено локомотиви, вагони та інфраструктура. Виникло загоряння, яке оперативно ліквідовано.

Удар по Конотопу

Окрім того, зранку був і черговий удар по залізничному депо в Конотопі - є пошкодження технічного рухомого складу. Ворог продовжує атаки на цей залізничний вузол Сумщини.

