Ворог ударив по залізниці на Дніпропетровщині та в Конотопі
Сьогодні зранку ворог також завдав удару по залізничній станції на Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
Які наслідки?
Як зазначається, пошкоджено локомотиви, вагони та інфраструктура. Виникло загоряння, яке оперативно ліквідовано.
Удар по Конотопу
Окрім того, зранку був і черговий удар по залізничному депо в Конотопі - є пошкодження технічного рухомого складу. Ворог продовжує атаки на цей залізничний вузол Сумщини.
