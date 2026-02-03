"Укрзалізниця" продовжила автобусні об’їзди у двох областях України

"Укрзалізниця" заявила, що у двох областях України триває організація автобусних об’їздів через безпекові ризики.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Харківщина

"Ділянка Лозова - Барвінкове - Краматорськ і надалі в зоні підвищених ризиків. Тому на цьому напрямку просимо пасажирів користуватися автобусним об’їздом (стиковка організована)", - зазначили там.

Запорізька область

У регіоні зберігається посилений моніторинг загроз. На сьогодні заплановані трансфери автобусами між Дніпром і Запоріжжям.

"Якщо ви прямуєте до Синельникового або Запоріжжя, прохання на під’їзді до Дніпра діяти за інструкціями поїзної бригади та працівників вокзалу. Пасажирам, які вирушають із Запоріжжя чи Синельникового, варто уважно стежити за повідомленнями в застосунку та оголошеннями на станції", - пояснили у компанії.

Водночас там заявили, що зможуть точково пропускати потяги, якщо дозволить безпекова ситуація (як це було в неділю).

Сумська область

"Попри обстріл Конотопа, рух поїздів не зупиняємо. Моніторингові групи Укрзалізниці працюють у посиленому режимі. У разі прямої загрози БПЛА можливі вимушені зупинки біля укриттів", - додали в "Укрзалізниці".

