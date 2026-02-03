"Укрзализныця" продолжила автобусные объезды в двух областях Украины

"Укрзализныця" заявила, что в двух областях Украины продолжается организация автобусных объездов из-за рисков по безопасности.

"Укрзализныця" заявила об этом.

Харьковская область

"Участок Лозовая - Барвинково - Краматорск и далее в зоне повышенных рисков. Поэтому на этом направлении просим пассажиров пользоваться автобусным объездом (стыковка организована)", - отметили там.

Запорожская область

В регионе сохраняется усиленный мониторинг угроз. На сегодня запланированы трансферы автобусами между Днепром и Запорожьем.

"Если вы направляетесь в Синельниково или Запорожье, просьба на подъезде к Днепру действовать по инструкциям поездной бригады и работников вокзала. Пассажирам, которые отправляются из Запорожья или Синельниково, стоит внимательно следить за сообщениями в приложении и объявлениями на станции", - пояснили в компании.

В то же время там заявили, что смогут точечно пропускать поезда, если позволит ситуация с безопасностью (как это было в воскресенье).

Сумская область

"Несмотря на обстрел Конотопа, движение поездов не останавливаем. Мониторинговые группы Укрзализныци работают в усиленном режиме. В случае прямой угрозы БПЛА возможны вынужденные остановки у укрытий", - добавили в "Укрзализныце".

