Враг нанес удар по железной дороге на Днепропетровщине и в Конотопе

удар по железной дороге

Сегодня утром враг также нанес удар по железнодорожной станции в Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Каковы последствия?

Как отмечается, повреждены локомотивы, вагоны и инфраструктура. Возникло возгорание, которое оперативно ликвидировано.

Удар по Конотопу

Кроме того, утром был и очередной удар по железнодорожному депо в Конотопе - есть повреждения технического подвижного состава. Враг продолжает атаки на этот железнодорожный узел Сумщины.

