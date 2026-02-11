Враг нанес удар по железной дороге на Днепропетровщине и в Конотопе
Сегодня утром враг также нанес удар по железнодорожной станции в Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
Каковы последствия?
Как отмечается, повреждены локомотивы, вагоны и инфраструктура. Возникло возгорание, которое оперативно ликвидировано.
Удар по Конотопу
Кроме того, утром был и очередной удар по железнодорожному депо в Конотопе - есть повреждения технического подвижного состава. Враг продолжает атаки на этот железнодорожный узел Сумщины.
