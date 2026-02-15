Оккупанты нанесли удар по медицинской инфраструктуре в Сумах

Сегодня, 15 февраля, российские войска атаковали беспилотником медицинскую инфраструктуру в Ковпаковском районе Сумской громады Сумской области.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Второй раз за неделю россияне прицельно бьют по учреждениям здравоохранения", - отметил глава ОВА.

Каковы последствия?

Отмечается, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Есть повреждения. Продолжается обследование территории, все последствия уточняются.

Обстрелы Сумщины за сутки

По данным ОВА, в результате российских обстрелов территории Сумской области за сутки нет пострадавших среди мирных жителей.

За помощью в медицинское учреждение обратилась 56-летняя женщина из Миропольской громады, которая пострадала 6 февраля в результате атаки вражеского БПЛА.

В течение суток, с утра 14 февраля до утра 15 февраля 2026 года, российские войска осуществили почти 20 обстрелов 11 населенных пунктов в 9 территориальных громадах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Атакованные населенные пункты

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:

Миропольская

Юнаковская

Белопольская

Зноб-Новгородская

Шосткинская

Середино-Будская

Есманьская

Шалыгинская

Великописаровская.

Враг применял минометы, артиллерию, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.

Повреждения

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: