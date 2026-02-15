Оккупанты нанесли удар по медицинской инфраструктуре в Сумах
Сегодня, 15 февраля, российские войска атаковали беспилотником медицинскую инфраструктуру в Ковпаковском районе Сумской громады Сумской области.
Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Второй раз за неделю россияне прицельно бьют по учреждениям здравоохранения", - отметил глава ОВА.
Каковы последствия?
Отмечается, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Есть повреждения. Продолжается обследование территории, все последствия уточняются.
Обстрелы Сумщины за сутки
По данным ОВА, в результате российских обстрелов территории Сумской области за сутки нет пострадавших среди мирных жителей.
За помощью в медицинское учреждение обратилась 56-летняя женщина из Миропольской громады, которая пострадала 6 февраля в результате атаки вражеского БПЛА.
В течение суток, с утра 14 февраля до утра 15 февраля 2026 года, российские войска осуществили почти 20 обстрелов 11 населенных пунктов в 9 территориальных громадах области.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Атакованные населенные пункты
Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:
- Миропольская
- Юнаковская
- Белопольская
- Зноб-Новгородская
- Шосткинская
- Середино-Будская
- Есманьская
- Шалыгинская
- Великописаровская.
Враг применял минометы, артиллерию, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.
Повреждения
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Великописаревской громаде повреждено частное домовладение;
- в Шосткинской громаде повреждено нежилое здание;
- в Середино-Будской громаде разрушен частный жилой дом.
