Новости Удар по Сумам
1 301 0

Россияне двумя дронами атаковали больницу в Сумах, где лечатся дети. ФОТО

Сегодня, 13 февраля, российские войска атаковали Сумы, в частности нанесли удары по территории медицинского учреждения, где лечатся дети.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

РФ ударила по больнице в Сумах

Что известно?

После 12:00 враг двумя ударными БПЛА с интервалом около получаса нанес удары по территории больницы.

Есть ли пострадавшие?

Отмечается, что дети и медицинский персонал находятся в укрытии.

По предварительным данным, без пострадавших. За медицинской помощью никто не обращался.

Сообщается, что в результате ударов повреждены десятки окон в здании больницы. Все последствия уточняются.

"Угроза сохраняется. Враг продолжает атаковать Сумскую общину беспилотниками. Оставайтесь в укрытиях", - добавил глава ОГА.

обстрел (31836) Сумская область (4003) Сумы (1329) Сумский район (513)
