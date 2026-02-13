1 301 0
Россияне двумя дронами атаковали больницу в Сумах, где лечатся дети. ФОТО
Сегодня, 13 февраля, российские войска атаковали Сумы, в частности нанесли удары по территории медицинского учреждения, где лечатся дети.
Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
После 12:00 враг двумя ударными БПЛА с интервалом около получаса нанес удары по территории больницы.
Есть ли пострадавшие?
Отмечается, что дети и медицинский персонал находятся в укрытии.
По предварительным данным, без пострадавших. За медицинской помощью никто не обращался.
Сообщается, что в результате ударов повреждены десятки окон в здании больницы. Все последствия уточняются.
"Угроза сохраняется. Враг продолжает атаковать Сумскую общину беспилотниками. Оставайтесь в укрытиях", - добавил глава ОГА.
