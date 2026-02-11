Враг обстрелял Сумщину: двое погибших, среди пострадавших - дети

В результате российских обстрелов территории Сумской области за сутки, 10 февраля 2026 года, есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Есть жертвы и раненые

В Краснопольской громаде в результате удара вражеского дрона погиб 61-летний мужчина.

В Середино-Будской громаде в результате атаки вражеского БПЛА погиб 72-летний мужчина, пострадали девушка 16 лет, юноша 16 лет, мужчины 19 и 50 лет, женщина 48 лет.

В Сумской громаде вражеский дрон попал в частный дом. В результате удара травмы получила 12-летняя девочка, у 9-летнего ребенка (мальчика) - острая реакция на стресс.

В Великописаревской громаде в результате сброса врагом боеприпаса с БПЛА ранен 60-летний мужчина.

В Миропольской громаде в результате попадания БПЛА пострадала 74-летняя женщина.

Также отмечается, что в течение суток, с утра 10 февраля до утра 11 февраля 2026 года, российские войска осуществили почти 70 обстрелов по 22 населенным пунктам в 16 территориальных общинах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Чем били оккупанты?

Враг применял минометы, артиллерию, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.

Последствия

По данным ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Шосткинской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;

в Середино-Будской громаде разрушен частный жилой дом, поврежден частный жилой дом, объект гражданской инфраструктуры;

в Зноб-Новгородской громаде повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки;

в Глуховской громаде поврежден многоквартирный жилой дом;

в Сумской громаде повреждены частные жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки;

в Краснопольской громаде повреждены автомобили;

в Белопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Великописаревской громаде поврежден трактор;

в Речковской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Миропольской громаде разрушен частный жилой дом;

в Конотопской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 13 человек.

За сутки воздушная тревога в области продолжалась 20 часов 55 минут.