Враг обстрелял Сумщину: двое погибших, среди пострадавших - дети
В результате российских обстрелов территории Сумской области за сутки, 10 февраля 2026 года, есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Есть жертвы и раненые
- В Краснопольской громаде в результате удара вражеского дрона погиб 61-летний мужчина.
- В Середино-Будской громаде в результате атаки вражеского БПЛА погиб 72-летний мужчина, пострадали девушка 16 лет, юноша 16 лет, мужчины 19 и 50 лет, женщина 48 лет.
- В Сумской громаде вражеский дрон попал в частный дом. В результате удара травмы получила 12-летняя девочка, у 9-летнего ребенка (мальчика) - острая реакция на стресс.
- В Великописаревской громаде в результате сброса врагом боеприпаса с БПЛА ранен 60-летний мужчина.
- В Миропольской громаде в результате попадания БПЛА пострадала 74-летняя женщина.
Также отмечается, что в течение суток, с утра 10 февраля до утра 11 февраля 2026 года, российские войска осуществили почти 70 обстрелов по 22 населенным пунктам в 16 территориальных общинах области.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Чем били оккупанты?
Враг применял минометы, артиллерию, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.
Последствия
По данным ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Шосткинской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;
- в Середино-Будской громаде разрушен частный жилой дом, поврежден частный жилой дом, объект гражданской инфраструктуры;
- в Зноб-Новгородской громаде повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки;
- в Глуховской громаде поврежден многоквартирный жилой дом;
- в Сумской громаде повреждены частные жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки;
- в Краснопольской громаде повреждены автомобили;
- в Белопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Великописаревской громаде поврежден трактор;
- в Речковской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Миропольской громаде разрушен частный жилой дом;
- в Конотопской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 13 человек.
За сутки воздушная тревога в области продолжалась 20 часов 55 минут.
