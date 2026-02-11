РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8020 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
458 0

Враг обстрелял Сумщину: двое погибших, среди пострадавших - дети

Обстрелы Сумщины

В результате российских обстрелов территории Сумской области за сутки, 10 февраля 2026 года, есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть жертвы и раненые

  • В Краснопольской громаде в результате удара вражеского дрона погиб 61-летний мужчина.
  • В Середино-Будской громаде в результате атаки вражеского БПЛА погиб 72-летний мужчина, пострадали девушка 16 лет, юноша 16 лет, мужчины 19 и 50 лет, женщина 48 лет.
  • В Сумской громаде вражеский дрон попал в частный дом. В результате удара травмы получила 12-летняя девочка, у 9-летнего ребенка (мальчика) - острая реакция на стресс.
  • В Великописаревской громаде в результате сброса врагом боеприпаса с БПЛА ранен 60-летний мужчина.
  • В Миропольской громаде в результате попадания БПЛА пострадала 74-летняя женщина.

Читайте также: В Сумской области дрон атаковал автомобиль: погиб водитель

Также отмечается, что в течение суток, с утра 10 февраля до утра 11 февраля 2026 года, российские войска осуществили почти 70 обстрелов по 22 населенным пунктам в 16 территориальных общинах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Чем били оккупанты?

Враг применял минометы, артиллерию, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.

Последствия

По данным ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Шосткинской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;
  • в Середино-Будской громаде разрушен частный жилой дом, поврежден частный жилой дом, объект гражданской инфраструктуры;
  • в Зноб-Новгородской громаде повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки;
  • в Глуховской громаде поврежден многоквартирный жилой дом;
  • в Сумской громаде повреждены частные жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки;
  • в Краснопольской громаде повреждены автомобили;
  • в Белопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • в Великописаревской громаде поврежден трактор;
  • в Речковской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • в Миропольской громаде разрушен частный жилой дом;
  • в Конотопской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Читайте также: Рашисты атаковали дроном гражданскую инфраструктуру в Сумской громаде: пострадали дети

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 13 человек.

За сутки воздушная тревога в области продолжалась 20 часов 55 минут.

Автор: 

обстрел (31826) Сумская область (4003)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 