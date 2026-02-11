Ворог гатив по Сумщині: двоє загиблих, серед постраждалих - діти
Внаслідок російських обстрілів території Сумської області за добу, 10 лютого 2026 року, є загиблі та постраждалі серед мирних жителів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Є жертви та поранені
- У Краснопільській громаді через удар ворожого дрону загинув 61-річний чоловік.
- У Середино-Будській громаді через атаку ворожого БпЛА загинув 72-річний чоловік, постраждали дівчина 16 років, хлопець 16 років, чоловіки 19 та 50 років, жінка 48 років.
- У Сумській громаді ворожий дрон поцілив у приватний будинок. Унаслідок удару травм зазнала 12-річна дівчинка, у 9-річної дитини (хлопчика) - гостра реакція на стрес.
- У Великописарівській громаді через скид ворогом боєприпасу з БпЛА поранено 60-річного чоловіка.
- У Миропільській громаді через влучання БпЛА постраждала 74-річна жінка.
Також зазначається, що упродовж доби, з ранку 10 лютого до ранку 11 лютого 2026 року, російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 22 населених пунктах у 16 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Чим били окупанти?
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Наслідки
За даними ОВА, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок, об'єкт цивільної інфраструктури;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди;
- у Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок;
- у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, автомобілі, господарчу споруду;
- у Краснопільській громаді пошкоджено автомобілі;
- у Білопільській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;
- у Великописарівській громаді пошкоджено трактор;
- у Річківській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;
- у Миропільській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
- у Конотопській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 13 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 55 хвилин.
