Ворог гатив по Сумщині: двоє загиблих, серед постраждалих - діти

Внаслідок російських обстрілів території Сумської області за добу, 10 лютого 2026 року, є загиблі та постраждалі серед мирних жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Є жертви та поранені

У Краснопільській громаді через удар ворожого дрону загинув 61-річний чоловік.

У Середино-Будській громаді через атаку ворожого БпЛА загинув 72-річний чоловік, постраждали дівчина 16 років, хлопець 16 років, чоловіки 19 та 50 років, жінка 48 років.

У Сумській громаді ворожий дрон поцілив у приватний будинок. Унаслідок удару травм зазнала 12-річна дівчинка, у 9-річної дитини (хлопчика) - гостра реакція на стрес.

У Великописарівській громаді через скид ворогом боєприпасу з БпЛА поранено 60-річного чоловіка.

У Миропільській громаді через влучання БпЛА постраждала 74-річна жінка.

Також зазначається, що упродовж доби, з ранку 10 лютого до ранку 11 лютого 2026 року, російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 22 населених пунктах у 16 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Чим били окупанти?

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Наслідки

За даними ОВА, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок, об'єкт цивільної інфраструктури;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди;

у Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок;

у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, автомобілі, господарчу споруду;

у Краснопільській громаді пошкоджено автомобілі;

у Білопільській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;

у Великописарівській громаді пошкоджено трактор;

у Річківській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;

у Миропільській громаді зруйновано приватний житловий будинок;

у Конотопській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 13 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 55 хвилин.