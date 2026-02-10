На Сумщині дрон атакував автомобіль: загинув водій

У Краснопільській громаді російський безпілотник вбив водія цивільної автівки

У Краснопільській громаді Сумського району російські війська атакували безпілотником цивільний автомобіль, унаслідок чого загинув 61-річний водій. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Сумщини.

"За даними слідства, 10 лютого 2026 року близько 15:20 год у Краснопільській громаді Сумського району окупанти атакували безпілотником транспортний засіб. Загинув 61-річний водій", - ідеться в повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

