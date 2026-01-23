Окупанти атакували БпЛА цивільне авто на Харківщині: двоє загиблих, четверо поранених
Російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль у Харківському районі. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще четверо жінок дістали поранення та були госпіталізовані.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ
"Військові рф здійснили обстріл з БпЛА по цивільному автомобілю поблизу с. Прудянка Харківського району", - ідеться в повідомленні.
Жертви
В результаті ворожого удару двоє людей загинули, ще четверо - отримали травми різного ступеня важкості.
Постраждалих госпіталізували. Всім надається висококваліфікована медична допомога.
Всі постраждалі від ворожого удару БпЛА - жінки.
ОНОВЛЕННЯ
"За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару БпЛА біля с. Прудянка загинули 70-річний чоловік та 58-річна жінка.
Постраждали 65-річна, 59-річна, 65-річна та 68-річна жінки", - написав згодом Синєгубов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- це ж не битва була так ?
- це ж ніяк не вплинуло на фронт так?
.....просто геноцид. І НІ ЦЕ НЕ ПУТІН - це 20 річні пацанчики які уже роблять своїх дітей і вчать їх що вбивати українців це нормально