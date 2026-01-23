Окупанти атакували БпЛА цивільне авто на Харківщині: двоє загиблих, четверо поранених

Російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль у Харківському районі. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще четверо жінок дістали поранення та були госпіталізовані.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Військові рф здійснили обстріл з БпЛА по цивільному автомобілю поблизу с. Прудянка Харківського району", - ідеться в повідомленні.

Жертви

В результаті ворожого удару двоє людей загинули, ще четверо - отримали травми різного ступеня важкості.

Постраждалих госпіталізували. Всім надається висококваліфікована медична допомога.

Всі постраждалі від ворожого удару БпЛА - жінки.

ОНОВЛЕННЯ

"За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару БпЛА біля с. Прудянка загинули 70-річний чоловік та 58-річна жінка.

Постраждали 65-річна, 59-річна, 65-річна та 68-річна жінки", - написав згодом Синєгубов.