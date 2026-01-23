Оккупанты атаковали БПЛА гражданский автомобиль в Харьковской области: двое погибших, четверо раненых

Российские военные атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Харьковском районе. В результате удара погибли два человека, еще четыре женщины получили ранения и были госпитализированы.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ

"Военные РФ осуществили обстрел с БПЛА по гражданскому автомобилю вблизи с. Прудянка Харьковского района", - говорится в сообщении.

Жертвы

В результате вражеского удара два человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.

Все пострадавшие от вражеского удара БПЛА - женщины.

ОЦЕ І є "мирні умови РФ" - фізичне знищення українського етносу.

- це ж не битва була так ?
- це ж ніяк не вплинуло на фронт так?

.....просто геноцид. І НІ ЦЕ НЕ ПУТІН - це 20 річні пацанчики які уже роблять своїх дітей і вчать їх що вбивати українців це нормально
23.01.2026 14:38 Ответить
 
 