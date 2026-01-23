Оккупанты атаковали БПЛА гражданский автомобиль в Харьковской области: двое погибших, четверо раненых
Российские военные атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Харьковском районе. В результате удара погибли два человека, еще четыре женщины получили ранения и были госпитализированы.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ
"Военные РФ осуществили обстрел с БПЛА по гражданскому автомобилю вблизи с. Прудянка Харьковского района", - говорится в сообщении.
Жертвы
В результате вражеского удара два человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие госпитализированы. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.
Все пострадавшие от вражеского удара БПЛА - женщины.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- це ж не битва була так ?
- це ж ніяк не вплинуло на фронт так?
.....просто геноцид. І НІ ЦЕ НЕ ПУТІН - це 20 річні пацанчики які уже роблять своїх дітей і вчать їх що вбивати українців це нормально