Оккупанты атаковали БПЛА гражданский автомобиль в Харьковской области: двое погибших, четверо раненых

Российские военные атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Харьковском районе. В результате удара погибли два человека, еще четыре женщины получили ранения и были госпитализированы.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ

"Военные РФ осуществили обстрел с БПЛА по гражданскому автомобилю вблизи с. Прудянка Харьковского района", - говорится в сообщении.

Жертвы

В результате вражеского удара два человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.

Все пострадавшие от вражеского удара БПЛА - женщины.

