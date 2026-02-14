РУС
Враг атаковал 10 громад Сумской области: погибла женщина, ранены 3 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток РФ обстреляла Сумскую область: погибла 44-летняя женщина, ранены три человека, повреждены жилые дома, медучреждения и инфраструктура в 10 громадах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

В Конотопской громаде в результате атаки БПЛА погибла 44-летняя женщина, получили ранения 16-летний парень и 23-летний мужчина. Повреждены жилые дома, учебное заведение, автомобиль.

В Сумской громаде в результате вражеского удара ранения получил 22-летний мужчина, повреждены десятки окон в детской больнице.

Повреждения:

  • Конотопская громада – многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин, объекты инфраструктуры, автомобиль;
  • Сумская громада – медучреждение, автомобиль, нежилое здание, объект инфраструктуры;
  • Зноб-Новгородская громада – разрушенный частный дом, поврежденные объекты инфраструктуры;
  • Середино-Будская громада – частный дом, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры;
  • Шосткинская громада – поврежденное нежилое здание.

Последствия атаки

Сумская область под обстрелами: пострадавшие и разрушения в 10 общинах
