Враг атаковал 10 громад Сумской области: погибла женщина, ранены 3 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение суток РФ обстреляла Сумскую область: погибла 44-летняя женщина, ранены три человека, повреждены жилые дома, медучреждения и инфраструктура в 10 громадах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
В Конотопской громаде в результате атаки БПЛА погибла 44-летняя женщина, получили ранения 16-летний парень и 23-летний мужчина. Повреждены жилые дома, учебное заведение, автомобиль.
В Сумской громаде в результате вражеского удара ранения получил 22-летний мужчина, повреждены десятки окон в детской больнице.
Повреждения:
- Конотопская громада – многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин, объекты инфраструктуры, автомобиль;
- Сумская громада – медучреждение, автомобиль, нежилое здание, объект инфраструктуры;
- Зноб-Новгородская громада – разрушенный частный дом, поврежденные объекты инфраструктуры;
- Середино-Будская громада – частный дом, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры;
- Шосткинская громада – поврежденное нежилое здание.
Последствия атаки
