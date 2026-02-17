В Сумах объявлена чрезвычайная ситуация из-за подтопления

В Сумах из-за резкого потепления, сильных осадков и таяния снега объявлена чрезвычайная ситуация природного характера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Сумской ОГА.

Вода подтопила жилые массивы, объекты критической инфраструктуры и частные домовладения. К работам привлечены подразделения ГСЧС, коммунальные предприятия "Сумыжилкомсервис", "Горводоканал", "Горсвет" и городская спасательно-водолазная служба.

ГСЧС работает круглосуточно

Специалисты откачивают воду из домохозяйств, очищают ливнеприемные колодцы и водоотводные каналы. Также проводятся превентивные работы на проблемных участках дорог, чтобы избежать дальнейшего осложнения ситуации.

"Мы работаем круглосуточно, чтобы минимизировать последствия подтоплений и обеспечить безопасность жителей", – отметили в ГСЧС.

Масштабные подтопления в Украине

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что сложная ситуация сложилась и в Кировоградской области, где река Высь вышла из берегов. Только 16 февраля спасатели более 120 раз выезжали на вызовы.

Подтоплены частные дворы, подвалы и погреба. Из-за перелива воды ограничили движение по дороге Слободка – Красный Хутор – Кобылянка, организовав объезд через Ямполь и Ярошевку.

Проблемы зафиксированы также в Николаевской и Черкасской областях. В Николаевской области вода зашла на 49 участков в 17 населенных пунктах. Спасатели продолжают мониторинг ситуации, ведь из-за повышения уровня воды в малых реках сохраняется риск новых подтоплений.

Между тем синоптики погодой украинцев пока не радуют. В ближайшие дни обещают усиление морозов. Из-за похолодания в Минэнерго заявили о росте потребления электроэнергии.

