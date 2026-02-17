В Сумах объявлена чрезвычайная ситуация из-за подтопления
В Сумах из-за резкого потепления, сильных осадков и таяния снега объявлена чрезвычайная ситуация природного характера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Сумской ОГА.
- Вода подтопила жилые массивы, объекты критической инфраструктуры и частные домовладения. К работам привлечены подразделения ГСЧС, коммунальные предприятия "Сумыжилкомсервис", "Горводоканал", "Горсвет" и городская спасательно-водолазная служба.
ГСЧС работает круглосуточно
Специалисты откачивают воду из домохозяйств, очищают ливнеприемные колодцы и водоотводные каналы. Также проводятся превентивные работы на проблемных участках дорог, чтобы избежать дальнейшего осложнения ситуации.
"Мы работаем круглосуточно, чтобы минимизировать последствия подтоплений и обеспечить безопасность жителей", – отметили в ГСЧС.
Масштабные подтопления в Украине
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что сложная ситуация сложилась и в Кировоградской области, где река Высь вышла из берегов. Только 16 февраля спасатели более 120 раз выезжали на вызовы.
Подтоплены частные дворы, подвалы и погреба. Из-за перелива воды ограничили движение по дороге Слободка – Красный Хутор – Кобылянка, организовав объезд через Ямполь и Ярошевку.
Проблемы зафиксированы также в Николаевской и Черкасской областях. В Николаевской области вода зашла на 49 участков в 17 населенных пунктах. Спасатели продолжают мониторинг ситуации, ведь из-за повышения уровня воды в малых реках сохраняется риск новых подтоплений.
Между тем синоптики погодой украинцев пока не радуют. В ближайшие дни обещают усиление морозов. Из-за похолодания в Минэнерго заявили о росте потребления электроэнергии.
