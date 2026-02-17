РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9706 посетителей онлайн
Новости
2 013 3

В Сумах объявлена чрезвычайная ситуация из-за подтопления

Подтопление в Сумах

В Сумах из-за резкого потепления, сильных осадков и таяния снега объявлена чрезвычайная ситуация природного характера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Сумской ОГА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

  • Вода подтопила жилые массивы, объекты критической инфраструктуры и частные домовладения. К работам привлечены подразделения ГСЧС, коммунальные предприятия "Сумыжилкомсервис", "Горводоканал", "Горсвет" и городская спасательно-водолазная служба.

Читайте также: Оккупанты нанесли удар по медицинской инфраструктуре в Сумах

ГСЧС работает круглосуточно

Специалисты откачивают воду из домохозяйств, очищают ливнеприемные колодцы и водоотводные каналы. Также проводятся превентивные работы на проблемных участках дорог, чтобы избежать дальнейшего осложнения ситуации.

"Мы работаем круглосуточно, чтобы минимизировать последствия подтоплений и обеспечить безопасность жителей", – отметили в ГСЧС.

Читайте также: Из-за ухудшения погоды зафиксированы многочисленные подтопления в Харьковской области. ФОТОрепортаж

Масштабные подтопления в Украине

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что сложная ситуация сложилась и в Кировоградской области, где река Высь вышла из берегов. Только 16 февраля спасатели более 120 раз выезжали на вызовы.

Подтоплены частные дворы, подвалы и погреба. Из-за перелива воды ограничили движение по дороге Слободка – Красный Хутор – Кобылянка, организовав объезд через Ямполь и Ярошевку.

Проблемы зафиксированы также в Николаевской и Черкасской областях. В Николаевской области вода зашла на 49 участков в 17 населенных пунктах. Спасатели продолжают мониторинг ситуации, ведь из-за повышения уровня воды в малых реках сохраняется риск новых подтоплений.

Между тем синоптики погодой украинцев пока не радуют. В ближайшие дни обещают усиление морозов. Из-за похолодания в Минэнерго заявили о росте потребления электроэнергии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении руководителям ГСЧС Хмельницкой области за некачественные защитные комплекты на 14 млн грн, - ГБР. ФОТО

Автор: 

непогода (78) подтопление (50) Сумская область (2073) Сумы (471) ГСЧС (986) Сумский район (516)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пізно... На вулиці вже близько 20 градусів нижче нуля...І таке прогнозують не менш, ніж на тиждень...
показать весь комментарий
17.02.2026 05:50 Ответить
Чернігівщина? Бо на півдні Сумщини всього -10.
показать весь комментарий
17.02.2026 08:10 Ответить
Це було вночі... Зараз теж - 10...
показать весь комментарий
17.02.2026 09:37 Ответить
 
 