У Миколаєві школи переходять на дистанційне навчання через негоду
У Миколаєві через погіршення погодних умов школи тимчасово переходять на дистанційний формат навчання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав у себе в Телеграмі міський голова Олександр Сєнкевич.
Причина переходу на дистанційне навчання
За його словами, 19 лютого всі школи міста працюватимуть онлайн через складну ситуацію з погодою.
"19 лютого школи переводимо на дистанційний режим. Це пов'язано з погіршенням погоди у Миколаєві", - зазначив Сєнкевич.
Дитячі садки працюють у звичному режимі.
"Розуміємо, що не всі батьки мають можливість залишити маленьких дітей удома, тому садочки продовжують роботу", - написав міський голова Миколаєва.
Через погодні умови пересування містом ускладнене
У Миколаєві 18 лютого йде крижаний дощ, дороги перетворюються у ковзанку. Міська влада закликає мешканців бути обережними та без потреби не виходити на вулицю.
- Синоптики прогнозують, що протягом тижня в Україні чергуватимуться дні з опадами та посиленням вітру і періоди без істотних опадів із проясненнями. Найнижчі температури очікуються у північних областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль