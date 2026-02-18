У Миколаєві школи переходять на дистанційне навчання через негоду

У Миколаєві через погіршення погодних умов школи тимчасово переходять на дистанційний формат навчання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав у себе в Телеграмі міський голова Олександр Сєнкевич. 

Причина переходу на дистанційне навчання

За його словами, 19 лютого всі школи міста працюватимуть онлайн через складну ситуацію з погодою.

"19 лютого школи переводимо на дистанційний режим. Це пов'язано з погіршенням погоди у Миколаєві", - зазначив Сєнкевич.

Дитячі садки працюють у звичному режимі.

"Розуміємо, що не всі батьки мають можливість залишити маленьких дітей удома, тому садочки продовжують роботу", - написав міський голова Миколаєва.

Через погодні умови пересування містом ускладнене

У Миколаєві 18 лютого йде крижаний дощ, дороги перетворюються у ковзанку. Міська влада закликає мешканців бути обережними та без потреби не виходити на вулицю.

  • Синоптики прогнозують, що протягом тижня в Україні чергуватимуться дні з опадами та посиленням вітру і періоди без істотних опадів із проясненнями. Найнижчі температури очікуються у північних областях.

