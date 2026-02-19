УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15967 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці Обстріли Миколаївщини
801 0

Росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Миколаївщині

РФ атакувала критичну інфраструктуру на Миколаївщині

Сьогодні, 19 лютого, російські війська атакували безпілотниками Снігурівську громаду в Миколаївській області, внаслідок чого є пошкодження на об’єкті критичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Снігурівської МВА Іван Кухта, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Російські БПЛА атакували об’єкт критичної інфраструктури на території громади. Ступінь пошкодження обладнання та точні терміни відновлення електропостачання встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Очільник Херсонської ОВА спростував фейк про мінування траси Херсон-Миколаїв

Подробиці будуть згодом

Зазначається, що про подальший розвиток ситуації буде поінформовано додатково.

Читайте: У Миколаєві школи переходять на дистанційне навчання через негоду

Автор: 

Миколаївська область (2450) обстріл (34183) Баштанський район (15) Снігурівка (4)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 