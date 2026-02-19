Росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Миколаївщині

Сьогодні, 19 лютого, російські війська атакували безпілотниками Снігурівську громаду в Миколаївській області, внаслідок чого є пошкодження на об’єкті критичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Снігурівської МВА Іван Кухта, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Російські БПЛА атакували об’єкт критичної інфраструктури на території громади. Ступінь пошкодження обладнання та точні терміни відновлення електропостачання встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про подальший розвиток ситуації буде поінформовано додатково.

