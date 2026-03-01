Удар РФ по предприятию в Малиновке Харьковской области 20 февраля: число погибших возросло до четырех человек

В поселке Малиновка Чугуевского района Харьковской области завершены аварийно-спасательные работы на месте российского удара 20 февраля.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Аварийно-спасательные работы завершены

Как отмечается, в 11-55 1 марта завершены аварийно-спасательные работы на территории гражданского предприятия в пгт. Малиновка Чугуевского района.

Жертвы атаки

Сообщается, что подразделениями ГСЧС найдены и деблокированы тела и фрагменты тел 4 погибших людей.

Что предшествовало?