Удар РФ по предприятию в Малиновке Харьковской области 20 февраля: число погибших возросло до четырех человек
В поселке Малиновка Чугуевского района Харьковской области завершены аварийно-спасательные работы на месте российского удара 20 февраля.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Аварийно-спасательные работы завершены
Как отмечается, в 11-55 1 марта завершены аварийно-спасательные работы на территории гражданского предприятия в пгт. Малиновка Чугуевского района.
Жертвы атаки
Сообщается, что подразделениями ГСЧС найдены и деблокированы тела и фрагменты тел 4 погибших людей.
Что предшествовало?
- Напомним, 20 февраля российские беспилотники атаковали территорию Малиновской общины Чугуевского района Харьковской области. В результате ударов произошли разрушения и пожар складского здания одного из гражданских предприятий на площади около 3000 кв. м.
- Сообщалось о гибели трех человек и раненых.
