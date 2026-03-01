Итоги атак на Харьков за февраль: дроны на оптоволокне и модернизированные "Молнии"

Российские войска не снижают интенсивности ударов по Харькову. В течение февраля город подвергся 67 вражеским атакам. Для сравнения, в январе было зафиксировано 75 ударов. Несмотря на формально меньшую цифру, из-за более короткой продолжительности февраля фактический уровень опасности остается прежним.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Модернизированные дроны и первый FPV на оптоволокне

В то же время агрессор продолжает модернизировать вооружение. В частности, в течение месяца по Харькову ударили 17 беспилотников типа "Молния" - это уже обновленные версии, значительно более коварные, чем прошлогодние. Кроме того, зафиксирован первый случай применения FPV-дрона на оптоволокне.

За месяц в результате обстрелов ранения получил 31 человек. Погибших нет. В городской власти называют это огромным везением и заслугой экстренных служб.

"Буквально в прошлый четверг молодая девушка оказалась после обстрела под завалами частного дома. Спасатели чудом ее спасли", - отметил Терехов.

Под ударами - энергетика и жилые кварталы

Последствия попаданий зафиксированы во всех районах Харькова. Наибольшие повреждения понесла энергетическая инфраструктура - оккупанты целенаправленно пытаются уничтожить базу жизнеобеспечения города. Также под огнем оказались промышленные объекты, школы, торговые точки и жилые дома. Подробный отчет о разрушениях в жилом секторе обещают обнародовать отдельно.

"В общей сложности в режиме опасности харьковчане прожили 395 часов 32 минуты. Это более 16 суток в сумме. В области ситуация еще более критическая - там тревога длилась 24 суток", - рассказал Терехов.

