Підсумки атак на Харків за лютий: дрони на оптоволокні та модернізовані "Молнії"

Російські війська не зменшують інтенсивності ударів по Харкову. Упродовж лютого місто зазнало 67 ворожих атак. Для порівняння, у січні було зафіксовано 75 ударів. Попри формально меншу цифру, через коротшу тривалість лютого фактичний рівень небезпеки залишається таким самим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Модернізовані дрони та перший FPV на оптоволокні

Водночас агресор продовжує модернізувати озброєння. Зокрема, упродовж місяця по Харкову вдарили 17 безпілотників типу "Молнія" - це вже оновлені версії, значно підступніші за торішні. Крім того, зафіксовано перший випадок застосування FPV-дрона на оптоволокні.

За місяць унаслідок обстрілів поранення дістала 31 людина. Загиблих немає. У міській владі називають це величезним везінням і заслугою екстрених служб.

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"Буквально минулого четверга молода дівчина опинилася після обстрілу під завалами приватного будинку. Рятувальники дивом її врятували", - зазначив Терехов.

Під ударами - енергетика та житлові квартали

Наслідки влучань зафіксовано в усіх районах Харкова. Найбільших пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура - окупанти цілеспрямовано намагаються знищити базу життєзабезпечення міста. Також під вогнем опинилися промислові об’єкти, школи, торговельні точки та житлові будинки. Детальний звіт щодо руйнувань у житловому секторі обіцяють оприлюднити окремо.

"Загалом у режимі небезпеки харківʼяни прожили 395 годин 32 хвилини. Це понад 16 діб сумарно. В області ситуація ще критичніша - там тривога тривала 24 доби", - розповів Терехов.

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