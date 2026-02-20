РУС
Харьковщина
890 2

Три человека погибли и два ранены вследствие ударов РФ по Харьковщине. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Российские БПЛА атаковали территорию Малиновской громады Чугуевского района Харьковской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Один человек погиб, 2 пострадали в результате российской атаки БПЛА по территории Малиновской громады Чугуевского района", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате ударов произошли разрушения и пожар складского здания одного из гражданских предприятий на площади около 3000 кв. м.

Спасатели извлекли из-под завалов разрушенных конструкций здания фрагменты тела одного человека.

Продолжаются поисково-спасательные работы

Несмотря на угрозу повторных ударов, на месте работают оперативные подразделения ГСЧС, саперы, кинологи, офицеры-спасатели общин, а также пожарные добровольной пожарной команды. Продолжается тушение пожара и поисково-спасательные работы.

Обновленная информация

По  обновленным данным, в Малиновке под завалами складского здания обнаружены тела еще двух погибших.

По состоянию на данный момент количество жертв российской атаки возросло до 3 человек, еще два человека получили ранения.

Отмечается, что аварийно-спасательные и поисковые работы на месте происшествия продолжаются.

Последствия обстрелов

Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области

обстрел (14997) Харьковская область (2162) Чугуевский район (303)
Царство Небесне!
