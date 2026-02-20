Три человека погибли и два ранены вследствие ударов РФ по Харьковщине. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Российские БПЛА атаковали территорию Малиновской громады Чугуевского района Харьковской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Один человек погиб, 2 пострадали в результате российской атаки БПЛА по территории Малиновской громады Чугуевского района", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате ударов произошли разрушения и пожар складского здания одного из гражданских предприятий на площади около 3000 кв. м.

Спасатели извлекли из-под завалов разрушенных конструкций здания фрагменты тела одного человека.

Продолжаются поисково-спасательные работы

Несмотря на угрозу повторных ударов, на месте работают оперативные подразделения ГСЧС, саперы, кинологи, офицеры-спасатели общин, а также пожарные добровольной пожарной команды. Продолжается тушение пожара и поисково-спасательные работы.

Обновленная информация

По обновленным данным, в Малиновке под завалами складского здания обнаружены тела еще двух погибших.

По состоянию на данный момент количество жертв российской атаки возросло до 3 человек, еще два человека получили ранения.

Отмечается, что аварийно-спасательные и поисковые работы на месте происшествия продолжаются.

