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Новости Фото Атака беспилотников на Харьков
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Последствия вражеского удара по Харькову: трое пострадавших. ФОТО

В Харькове из-за удара БПЛА загорелось общежитие: трое пострадавших

Утром 1 марта россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. Зафиксированы попадания в Шевченковском, Киевском и Салтовском районах города. Возникли 2 очага пожаров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

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В результате одного из ударов произошло возгорание в 9-этажном здании общежития Шевченковского района Харькова. Горели оконная рама на 9 этаже, а также генератор и мусор во дворе. Площадь пожара составила 10 м кв.

По предварительным данным, пострадали три женщины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Харьков БПЛА: есть попадания в парк, общежитие и админздание (обновлено)

Последствия атаки

Атака дронов на Харьков 1 марта: попадания в трех районах, есть раненые
Атака дронов на Харьков 1 марта: попадания в трех районах, есть раненые
Атака дронов на Харьков 1 марта: попадания в трех районах, есть раненые
Атака дронов на Харьков 1 марта: попадания в трех районах, есть раненые
Атака дронов на Харьков 1 марта: попадания в трех районах, есть раненые

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обстрел (33020) Харьков (7876) Харьковская область (2757) Харьковский район (905)
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