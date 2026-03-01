Последствия вражеского удара по Харькову: трое пострадавших. ФОТО
Утром 1 марта россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. Зафиксированы попадания в Шевченковском, Киевском и Салтовском районах города. Возникли 2 очага пожаров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.
В результате одного из ударов произошло возгорание в 9-этажном здании общежития Шевченковского района Харькова. Горели оконная рама на 9 этаже, а также генератор и мусор во дворе. Площадь пожара составила 10 м кв.
По предварительным данным, пострадали три женщины.
Последствия атаки
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