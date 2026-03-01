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Новини Фото Атака безпілотників на Харків
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Наслідки ворожого удару по Харкову: троє постраждалих. ФОТО

У Харкові через удар БпЛА загорівся гуртожиток: троє постраждалих

Вранці 1 березня росіяни атакували Харків ударними безпілотниками. Зафіксовані влучання у Шевченківському, Київському та Салтівському районах міста. Виникло 2 осередки пожеж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Харківщини.

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В результаті одного з ударів сталося загоряння у 9-поверховій будівлі гуртожитку Шевченківського району Харкова. Горіли віконна рама на 9 поверсі, а також генератор та сміття на подвір'ї. Площа пожежі склала 10 м кв.

За попередніми даними постраждало три жінки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Харків БПЛА: є влучання у парку, гуртожиток та адмінбудівлю (оновлено)

Наслідки атаки

Атака дронів на Харків 1 березня: влучання у трьох районах, є поранені
Атака дронів на Харків 1 березня: влучання у трьох районах, є поранені
Атака дронів на Харків 1 березня: влучання у трьох районах, є поранені
Атака дронів на Харків 1 березня: влучання у трьох районах, є поранені
Атака дронів на Харків 1 березня: влучання у трьох районах, є поранені

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обстріл (34369) Харків (6122) Харківська область (2807) Харківський район (921)
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