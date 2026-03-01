Наслідки ворожого удару по Харкову: троє постраждалих. ФОТО

Вранці 1 березня росіяни атакували Харків ударними безпілотниками. Зафіксовані влучання у Шевченківському, Київському та Салтівському районах міста. Виникло 2 осередки пожеж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Харківщини.

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В результаті одного з ударів сталося загоряння у 9-поверховій будівлі гуртожитку Шевченківського району Харкова. Горіли віконна рама на 9 поверсі, а також генератор та сміття на подвір'ї. Площа пожежі склала 10 м кв.

За попередніми даними постраждало три жінки.

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Наслідки атаки









