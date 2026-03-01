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Новини Фото Обстріл Харкова
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Росіяни атакували провідний мистецький виш України у Харкові. ФОТО

1 березня російські війська завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого пошкоджено Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

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За інформацією відомства, пошкоджено гуртожиток навчального закладу на вулиці Мирослава Мислі, 50. Також вибито вікна у центральному корпусі на майдані Конституції, 11. Станом на зараз даних про постраждалих немає.

Росія знову вдарила по культурі Харкова

У Мінкульті наголосили, що Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського є одним із провідних закладів вищої освіти України, творчим і науково-методичним центром музичної та театральної освіти Слобожанщини з понад столітньою історією. Університет входить до Європейської асоціації консерваторій, Європейської асоціації університетів та Європейської ліги університетів мистецтв.

Попередні обстріли закладу

Крім того, заклад уже зазнавав пошкоджень під час перших обстрілів Харкова навесні 2022 року. Тоді було пошкоджено частину даху, вибито вікна, а через тривалий вплив мінусових температур і дощів потріскали труби та батареї.

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Удари по культурній інфраструктурі

Загалом внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1685 пам’яток культурної спадщини та 2483 об’єкти культурної інфраструктури.

Лише у Харківській області руйнувань зазнали 349 пам’яток.

Росіяни атакували провідний мистецький виш України.
Росіяни атакували провідний мистецький виш України.

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Автор: 

культура (461) обстріл (34369) Харків (6123) Харківська область (2807) Харківський район (921)
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Росіяни атакували провідний мистецький виш України у Харкові.

А що таке мистецький виш? Це щось з розряду окадемії мішіпоплавського?
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01.03.2026 14:37 Відповісти
тіха тіха!
кульок, це кузня українського шоу біза!!!!
чи, тобі не подобаються українські пісні і борщ з пампушками??
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01.03.2026 14:47 Відповісти
Взагалі це Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, заснований у 1917р. А що таке мистецький виш- запитайте у автора заголовка.)
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01.03.2026 15:24 Відповісти
і прямо на входє, ізя мойшєвіч чініт часи і прінімаєт столовоє серебро і всякоє?
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01.03.2026 14:44 Відповісти
а внутри ремонт после прилета стал не сильно хуже чем был до
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01.03.2026 15:54 Відповісти
А може по Ермітажу Фламінго скучило?
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01.03.2026 16:33 Відповісти
 
 