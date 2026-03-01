Росіяни атакували провідний мистецький виш України у Харкові. ФОТО

1 березня російські війська завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого пошкоджено Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

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За інформацією відомства, пошкоджено гуртожиток навчального закладу на вулиці Мирослава Мислі, 50. Також вибито вікна у центральному корпусі на майдані Конституції, 11. Станом на зараз даних про постраждалих немає.

У Мінкульті наголосили, що Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського є одним із провідних закладів вищої освіти України, творчим і науково-методичним центром музичної та театральної освіти Слобожанщини з понад столітньою історією. Університет входить до Європейської асоціації консерваторій, Європейської асоціації університетів та Європейської ліги університетів мистецтв.

Попередні обстріли закладу

Крім того, заклад уже зазнавав пошкоджень під час перших обстрілів Харкова навесні 2022 року. Тоді було пошкоджено частину даху, вибито вікна, а через тривалий вплив мінусових температур і дощів потріскали труби та батареї.

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Удари по культурній інфраструктурі

Загалом внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1685 пам’яток культурної спадщини та 2483 об’єкти культурної інфраструктури.

Лише у Харківській області руйнувань зазнали 349 пам’яток.





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