Россияне атаковали ведущий художественный вуз Украины в Харькове. ФОТО
1 марта российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего был поврежден Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.
По информации ведомства, поврежден общежитие учебного заведения на улице Мирослава Мысли, 50. Также выбиты окна в центральном корпусе на площади Конституции, 11. На данный момент данных о пострадавших нет.
В Минкульте подчеркнули, что Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского является одним из ведущих высших учебных заведений Украины, творческим и научно-методическим центром музыкального и театрального образования Слобожанщины с более чем вековой историей. Университет входит в Европейскую ассоциацию консерваторий, Европейскую ассоциацию университетов и Европейскую лигу университетов искусств.
Предыдущие обстрелы учреждения
Кроме того, учреждение уже подвергалось повреждениям во время первых обстрелов Харькова весной 2022 года. Тогда была повреждена часть крыши, выбиты окна, а из-за длительного воздействия минусовых температур и дождей треснули трубы и батареи.
Удары по культурной инфраструктуре
В целом в результате российской агрессии в Украине повреждены или разрушены 1685 памятников культурного наследия и 2483 объекта культурной инфраструктуры.
Только в Харьковской области разрушениям подверглись 349 памятников.
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А що таке мистецький виш? Це щось з розряду окадемії мішіпоплавського?
кульок, це кузня українського шоу біза!!!!
чи, тобі не подобаються українські пісні і борщ з пампушками??