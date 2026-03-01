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Новости Фото Обстрел Харькова
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Россияне атаковали ведущий художественный вуз Украины в Харькове. ФОТО

1 марта российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего был поврежден Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

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По информации ведомства, поврежден общежитие учебного заведения на улице Мирослава Мысли, 50. Также выбиты окна в центральном корпусе на площади Конституции, 11. На данный момент данных о пострадавших нет.

Россия снова ударила по культуре Харькова

В Минкульте подчеркнули, что Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского является одним из ведущих высших учебных заведений Украины, творческим и научно-методическим центром музыкального и театрального образования Слобожанщины с более чем вековой историей. Университет входит в Европейскую ассоциацию консерваторий, Европейскую ассоциацию университетов и Европейскую лигу университетов искусств.

Предыдущие обстрелы учреждения

Кроме того, учреждение уже подвергалось повреждениям во время первых обстрелов Харькова весной 2022 года. Тогда была повреждена часть крыши, выбиты окна, а из-за длительного воздействия минусовых температур и дождей треснули трубы и батареи.

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Удары по культурной инфраструктуре

В целом в результате российской агрессии в Украине повреждены или разрушены 1685 памятников культурного наследия и 2483 объекта культурной инфраструктуры.

Только в Харьковской области разрушениям подверглись 349 памятников.

Россияне атаковали ведущий художественный вуз Украины.
Россияне атаковали ведущий художественный вуз Украины.

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культура (853) обстрел (33020) Харьков (7877) Харьковская область (2757) Харьковский район (905)
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Росіяни атакували провідний мистецький виш України у Харкові.

А що таке мистецький виш? Це щось з розряду окадемії мішіпоплавського?
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01.03.2026 14:37 Ответить
тіха тіха!
кульок, це кузня українського шоу біза!!!!
чи, тобі не подобаються українські пісні і борщ з пампушками??
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01.03.2026 14:47 Ответить
Взагалі це Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, заснований у 1917р. А що таке мистецький виш- запитайте у автора заголовка.)
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01.03.2026 15:24 Ответить
і прямо на входє, ізя мойшєвіч чініт часи і прінімаєт столовоє серебро і всякоє?
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01.03.2026 14:44 Ответить
а внутри ремонт после прилета стал не сильно хуже чем был до
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01.03.2026 15:54 Ответить
А може по Ермітажу Фламінго скучило?
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01.03.2026 16:33 Ответить
 
 