Росіяни вдарили дроном по багатоквартирному будинку в Харкові: є постраждалі
Вдень 2 березня російські війська завдали удару безпілотником по Шевченківському району Харкова. Внаслідок атаки є постраждалі.
Про це повідомляють очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Російський дрон поцілив у багатоквартирний будинок
"Внаслідок удару по Шевченківському району є постраждалі. Деталі зʼясовуємо", - повідомив Терехов о 15:39.
"Ворог вдарив БпЛА по Шевченківському району Харкова. Попередньо, російський дрон поцілив у багатоквартирний будинок", - повідомив Синєгубов о 15:43.
"Влучання у багатоквартирний будинок. Підтверджено наявність постраждалих", - написав Терехов о 15:43.
Постраждала дитина
Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого удару по Харкову постраждала 10-річна дівчинка.
"Медики надали допомогу 10-річній дівчинці, яка зазнала сильного стресу", - повідомив Синєгубов.
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