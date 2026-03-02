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Новини Атака безпілотників на Харків
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Росіяни вдарили дроном по багатоквартирному будинку в Харкові: є постраждалі

Росія вдарила дроном по житловому будинку в Харкові: є поранені

Вдень 2 березня російські війська завдали удару безпілотником по Шевченківському району Харкова. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляють очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

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Російський дрон поцілив у багатоквартирний будинок

"Внаслідок удару по Шевченківському району є постраждалі. Деталі зʼясовуємо", - повідомив Терехов о 15:39. 

"Ворог вдарив БпЛА по Шевченківському району Харкова. Попередньо, російський дрон поцілив у багатоквартирний будинок", - повідомив Синєгубов о 15:43.

"Влучання у багатоквартирний будинок. Підтверджено наявність постраждалих", - написав Терехов о 15:43.

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Постраждала дитина 

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого удару по Харкову постраждала 10-річна дівчинка.

"Медики надали допомогу 10-річній дівчинці, яка зазнала сильного стресу", - повідомив Синєгубов.

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безпілотник БпЛА (5940) Харків (6125) атака (1611) Харківська область (2810) Харківський район (922)
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