Новости Атака беспилотников на Харьков
Россияне ударили дроном по многоквартирному дому в Харькове: есть пострадавшие

Россия ударила дроном по жилому дому в Харькове: есть раненые

Днем 2 марта российские войска нанесли удар беспилотником по Шевченковскому району Харькова. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Российский дрон попал в многоквартирный дом

"В результате удара по Шевченковскому району есть пострадавшие. Детали выясняем", - сообщил Терехов в 15:39. 

"Враг нанес удар БПЛА по Шевченковскому району Харькова. Предварительно, российский дрон попал в многоквартирный дом", - сообщил Синегубов в 15:43.

"Попадание в многоквартирный дом. Подтверждено наличие пострадавших", - написал Терехов в 15:43.

Читайте также: Итоги атак на Харьков за февраль: дроны на оптоволокне и модернизированные "Молнии"

Пострадал ребенок 

Впоследствии стало известно, что в результате вражеского удара по Харькову пострадала 10-летняя девочка.

"Медики оказали помощь 10-летней девочке, перенесшей сильный стресс", - сообщил Синегубов.

Смотрите также: Россияне атаковали ведущий художественный вуз Украины в Харькове. ФОТО

беспилотник (2888) Харьков (1622) атака (831) Харьковская область (2205) Харьковский район (680)
