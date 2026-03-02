Россияне ударили дроном по многоквартирному дому в Харькове: есть пострадавшие
Днем 2 марта российские войска нанесли удар беспилотником по Шевченковскому району Харькова. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Российский дрон попал в многоквартирный дом
"В результате удара по Шевченковскому району есть пострадавшие. Детали выясняем", - сообщил Терехов в 15:39.
"Враг нанес удар БПЛА по Шевченковскому району Харькова. Предварительно, российский дрон попал в многоквартирный дом", - сообщил Синегубов в 15:43.
"Попадание в многоквартирный дом. Подтверждено наличие пострадавших", - написал Терехов в 15:43.
Пострадал ребенок
Впоследствии стало известно, что в результате вражеского удара по Харькову пострадала 10-летняя девочка.
"Медики оказали помощь 10-летней девочке, перенесшей сильный стресс", - сообщил Синегубов.
