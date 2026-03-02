РФ за неделю атаковала 60 населенных пунктов Харьковщины: один погибший и почти 50 пострадавших, в том числе 6 детей. ФОТОрепортаж
В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись 60 населенных пунктов Харьковской области, в частности г. Харьков, в результате чего есть погибший и пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Погибшие и пострадавшие
Как отмечается, к сожалению, один человек погиб.
В результате обстрелов пострадали 48 человек, среди них 6 детей:
- девочки 7, 9, 13 лет,
- мальчики 4, 7, 13 лет.
Чем били россияне
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 9 ракет;
- 20 КАБ;
- 82 БПЛА типа "Герань-2";
- 2 БПЛА типа "Ланцет";
- 11 БПЛА типа "Молния";
- 16 fpv-дронов;
- 207 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждения
Сообщается, что больше всего пострадала гражданская инфраструктура Изюмского района, где повреждены 49 частных домов, 8 хозяйственных построек, школа, магазин, железнодорожная инфраструктура, электросети, ангар, экскаватор, 6 автомобилей.
Существенные повреждения также в Харьковском районе: многоквартирный дом, 8 частных домов, 2 хозяйственные постройки, магазин, складское здание, ангар, 2 автомобиля.
В г. Харьков враг повредил 4 многоквартирных дома, 3 общежития, 11 частных домов, детскую больницу, 2 гражданских предприятия, административное здание, 2 магазина, 2 парка, здание Детской железной дороги, гараж, 2 автомобиля.
