РФ за неделю атаковала 60 населенных пунктов Харьковщины: один погибший и почти 50 пострадавших, в том числе 6 детей. ФОТОрепортаж

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись 60 населенных пунктов Харьковской области, в частности г. Харьков, в результате чего есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Погибшие и пострадавшие

Как отмечается, к сожалению, один человек погиб.

В результате обстрелов пострадали 48 человек, среди них 6 детей:

девочки 7, 9, 13 лет,

мальчики 4, 7, 13 лет.

Чем били россияне

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

9 ракет;

20 КАБ;

82 БПЛА типа "Герань-2";

2 БПЛА типа "Ланцет";

11 БПЛА типа "Молния";

16 fpv-дронов;

207 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждения

Сообщается, что больше всего пострадала гражданская инфраструктура Изюмского района, где повреждены 49 частных домов, 8 хозяйственных построек, школа, магазин, железнодорожная инфраструктура, электросети, ангар, экскаватор, 6 автомобилей.

Существенные повреждения также в Харьковском районе: многоквартирный дом, 8 частных домов, 2 хозяйственные постройки, магазин, складское здание, ангар, 2 автомобиля.

В г. Харьков враг повредил 4 многоквартирных дома, 3 общежития, 11 частных домов, детскую больницу, 2 гражданских предприятия, административное здание, 2 магазина, 2 парка, здание Детской железной дороги, гараж, 2 автомобиля.





