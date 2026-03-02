РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9726 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина
181 0

РФ за неделю атаковала 60 населенных пунктов Харьковщины: один погибший и почти 50 пострадавших, в том числе 6 детей. ФОТОрепортаж

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись 60 населенных пунктов Харьковской области, в частности г. Харьков, в результате чего есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы Харьковской области

Погибшие и пострадавшие

Как отмечается, к сожалению, один человек погиб.

В результате обстрелов пострадали 48 человек, среди них 6 детей:

  • девочки 7, 9, 13 лет,
  • мальчики 4, 7, 13 лет.

Читайте также: Россияне ударили дроном по многоквартирному дому в Харькове: есть пострадавшие

Обстрелы Харьковской области

Чем били россияне

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 9 ракет;
  • 20 КАБ;
  • 82 БПЛА типа "Герань-2";
  • 2 БПЛА типа "Ланцет";
  • 11 БПЛА типа "Молния";
  • 16 fpv-дронов;
  • 207 БПЛА (тип устанавливается).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали ведущий художественный вуз Украины в Харькове. ФОТО

Обстрелы Харьковской области

Повреждения

Сообщается, что больше всего пострадала гражданская инфраструктура Изюмского района, где повреждены 49 частных домов, 8 хозяйственных построек, школа, магазин, железнодорожная инфраструктура, электросети, ангар, экскаватор, 6 автомобилей.

Существенные повреждения также в Харьковском районе: многоквартирный дом, 8 частных домов, 2 хозяйственные постройки, магазин, складское здание, ангар, 2 автомобиля.

Читайте также: Удар РФ по предприятию в Малиновке Харьковской области 20 февраля: число погибших возросло до четырех человек

В г. Харьков враг повредил 4 многоквартирных дома, 3 общежития, 11 частных домов, детскую больницу, 2 гражданских предприятия, административное здание, 2 магазина, 2 парка, здание Детской железной дороги, гараж, 2 автомобиля.


Автор: 

обстрел (15127) Харьков (1622) Харьковская область (2205) Изюмский район (179) Харьковский район (680)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 