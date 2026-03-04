Доба на Харківщині: під ударами Харків і 12 населених пунктів, 12 постраждалих. ФОТО
Упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 12 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед них – дитина.
У м. Харків зазнали гострої реакції на стрес 60-річна жінка і 70-річний чоловік; у м. Чугуїв постраждали 44-річний і 47-річний чоловіки, жінки 32, 64, 66 років та 7-річна дівчинка; у сел. Вільшани Солоницівської громади зазнали гострої реакції на стрес 47-річна і 63-річна жінки та 90-річний чоловік; у сел. Близнюки отримав поранення 30-річний чоловік.
Внаслідок вибуху невідомого предмета в м. Харків загинув 45-річний чоловік, постраждала 45-річна жінка.
Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 3 КАБ;
- 10 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 fpv-дрони;
- 36 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок;
- у Богодухівському районі пошкоджено 7 приватних будинків, гараж, 2 господарчі споруди, електромережі (с. Мурафа);
- у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Гроза), цивільну будівлю (с. Грушівка), господарчу споруду (с. Василенкове);
- в Ізюмському районі пошкоджено 6 приватних будинків (с. Оскіл), магазин (с. Малинівка);
- у Харківському районі пошкоджено 5 приватних будинків (сел. Вільшани);
- у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (сел. Близнюки, с. Енергетиків);
- у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль, 3 господарчі споруди (м. Чугуїв).
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