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Доба на Харківщині: під ударами Харків і 12 населених пунктів, 12 постраждалих. ФОТО

Упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 12 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед них – дитина.

У м. Харків зазнали гострої реакції на стрес 60-річна жінка і 70-річний чоловік; у м. Чугуїв постраждали 44-річний і 47-річний чоловіки, жінки 32, 64, 66 років та 7-річна дівчинка; у сел. Вільшани Солоницівської громади зазнали гострої реакції на стрес 47-річна і 63-річна жінки та 90-річний чоловік; у сел. Близнюки отримав поранення 30-річний чоловік.

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Внаслідок вибуху невідомого предмета в м. Харків загинув 45-річний чоловік, постраждала 45-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 3 КАБ;
  • 10 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 fpv-дрони;
  • 36 БпЛА (тип встановлюється).

Також читайте: Росіяни вдарили дроном по багатоквартирному будинку в Харкові: є постраждалі

Наслідки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок;
  • у Богодухівському районі пошкоджено 7 приватних будинків, гараж, 2 господарчі споруди, електромережі (с. Мурафа);
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Гроза), цивільну будівлю (с. Грушівка), господарчу споруду (с. Василенкове);
  • в Ізюмському районі пошкоджено 6 приватних будинків (с. Оскіл), магазин (с. Малинівка);
  • у Харківському районі пошкоджено 5 приватних будинків (сел. Вільшани);
  • у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (сел. Близнюки, с. Енергетиків);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль, 3 господарчі споруди (м. Чугуїв).

обстріл Харківщини

Автор: 

обстріл (34415) Харків (6129) Харківська область (2817) Харківський район (928) Чугуївський район (399) Чугуїв (67)
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