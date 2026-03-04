Доба на Харківщині: під ударами Харків і 12 населених пунктів, 12 постраждалих. ФОТО

Упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 12 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед них – дитина.

У м. Харків зазнали гострої реакції на стрес 60-річна жінка і 70-річний чоловік; у м. Чугуїв постраждали 44-річний і 47-річний чоловіки, жінки 32, 64, 66 років та 7-річна дівчинка; у сел. Вільшани Солоницівської громади зазнали гострої реакції на стрес 47-річна і 63-річна жінки та 90-річний чоловік; у сел. Близнюки отримав поранення 30-річний чоловік.

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Внаслідок вибуху невідомого предмета в м. Харків загинув 45-річний чоловік, постраждала 45-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 КАБ;

10 БпЛА типу "Герань-2";

2 fpv-дрони;

36 БпЛА (тип встановлюється).

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Наслідки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: