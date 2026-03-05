Ворог масовано атакував Кривий Ріг, вдарив по надзвичайникам у Синельниківському районі (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 5 березня ворог обстріляв чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Під удари потрапили Кривий Ріг, Верхівцеве, Покровська громада та Нікопольщина, дві людини дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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Вночі Кривий Ріг зазнав атаки БпЛА

Ворог здійснив шахедну атаку на місто. В небі збито 15 дронів, повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Серйозно пошкоджено об'єкти інфраструктури, виникли пожежі. На місця були направлені всі оперативні служби. До 7 ранку пожежі було ліквідовано, триває ліквідація інших наслідків. Пошкоджено дитячий садок та будинки приватного сектору, обстеження продовжується", - йдеться в повідомленні.

Удари по районах

У Верхівцевому Кам'янського району пошкоджена транспортна інфраструктура. Поранені чоловіки 38 і 45 років. Вони лікуватимуться вдома.

У Синельниківському районі під ударом була Покровська громада.

"Росіяни обстріляли будівлю пожежно-рятувального підрозділу у Синельниківському районі: надзвичайники не постраждали", - повідомили у ДСНС.

Через ворожу атаку виникла пожежа у житловому секторі: пошкоджені приватні оселі, господарчі споруди та легкові автомобілі.

На Нікопольщині потерпали райцентр і Покровська громада. Пошкоджена оселя.

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Наслідки атак











