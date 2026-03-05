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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Ворог масовано атакував Кривий Ріг, вдарив по надзвичайникам у Синельниківському районі (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 5 березня ворог обстріляв чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Під удари потрапили Кривий Ріг, Верхівцеве, Покровська громада та Нікопольщина, дві людини дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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Вночі Кривий Ріг зазнав атаки БпЛА

Ворог здійснив шахедну атаку на місто. В небі збито 15 дронів, повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Серйозно пошкоджено об'єкти інфраструктури, виникли пожежі. На місця були направлені всі оперативні служби. До 7 ранку пожежі було ліквідовано, триває ліквідація інших наслідків. Пошкоджено дитячий садок та будинки приватного сектору, обстеження продовжується", - йдеться в повідомленні.

Удари по районах

У Верхівцевому Кам'янського району пошкоджена транспортна інфраструктура. Поранені чоловіки 38 і 45 років. Вони лікуватимуться вдома.

У Синельниківському районі під ударом була Покровська громада. 

"Росіяни обстріляли будівлю пожежно-рятувального підрозділу у Синельниківському районі: надзвичайники не постраждали", - повідомили у ДСНС.

Через ворожу атаку виникла пожежа у житловому секторі: пошкоджені приватні оселі, господарчі споруди та легкові автомобілі.

На Нікопольщині потерпали райцентр і Покровська громада. Пошкоджена оселя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни здійснили понад 20 атак на Дніпропетровщину протягом дня: поранена жінка, пошкоджено будинки та школи

Наслідки атак

обстріли Дніпропетровщини
обстріли Дніпропетровщини
обстріли Дніпропетровщини
обстріли Дніпропетровщини
обстріли Дніпропетровщини
обстріли Дніпропетровщини

Автор: 

Кривий Ріг (1511) обстріл (34432) Дніпропетровська область (5124) Кам’янський район (40) Криворізький район (402) Нікопольський район (796) Синельниківський район (559)
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Хтось би з місцевих мешканців спитав того сашу вілкула, скільки він збудував ******** фортифікаційних споруд навколо міста та скільки кілометрів обладнаних шанців викопав замість того, щоби дрони та ракети рахувати.
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05.03.2026 08:23 Відповісти
як житель Кривого Рогу відповідаю тобі - у 2022 році коли орки підходили до Кривого Рогу, у місті було збудовано (під керівництвом Саші) СОТНІ оборонних вогневих точок! Усі підступи до міста з боку Миколаєва та Херсона були заміновані, а дороги були заблоковані багатотонними БЕЛАЗами та вагонетками що перевозили СЛЯБ(тон 60)! по всьому місто були розставлені протитанкові їжаки і ще багато, іншого чого, про що ні мені ні тобі не потрібно було знати у березні 2022 року!
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05.03.2026 08:33 Відповісти
вілкул підарюга рідкісний, але він не дурень, і знає, що якщо кацапи прийдуть, то його царювання закінчиться, і він нормально так готував місто
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05.03.2026 08:36 Відповісти
І знову ніяких новин! Все як завжди. Ми їх побомбили, вони нас побомбили, ЗЕ переговорив з якимось нігером, розказав йому пару анекдотів. Все як завжди, головне стабільність!
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05.03.2026 08:34 Відповісти
 
 