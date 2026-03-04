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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни здійснили понад 20 атак на Дніпропетровщину протягом дня: поранена жінка, пошкоджено будинки та школи

Обстріли Дніпропетровщини

4 березня понад 20 разів впродовж дня ворог атакував шість районів Дніпропетровщини ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. одна людина дістала поранень. 

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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  • У Покровській громаді, що на Синельниківщині, поранена 50-річна жінка.
  • У Дніпрі вибуховою хвилею побило вікна у гімназії.
  • У Вербківській громаді Павлоградського району пошкоджений приватний будинок.
  • На Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені навчальний заклад, 3 оселі та господарська споруда.
  • У Кам’янському районі росіяни атакували П’ятихатки. Понівечені 4 приватні будинки.
  • У Грушівській громаді Криворізького району пошкоджена автівка.

Також читайте: Ворог завдав ракетного удару по Одещині: 4 поранених, серед них 2 дітей (доповнено)

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