Росіяни здійснили понад 20 атак на Дніпропетровщину протягом дня: поранена жінка, пошкоджено будинки та школи
4 березня понад 20 разів впродовж дня ворог атакував шість районів Дніпропетровщини ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. одна людина дістала поранень.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
- У Покровській громаді, що на Синельниківщині, поранена 50-річна жінка.
- У Дніпрі вибуховою хвилею побило вікна у гімназії.
- У Вербківській громаді Павлоградського району пошкоджений приватний будинок.
- На Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені навчальний заклад, 3 оселі та господарська споруда.
- У Кам’янському районі росіяни атакували П’ятихатки. Понівечені 4 приватні будинки.
- У Грушівській громаді Криворізького району пошкоджена автівка.
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