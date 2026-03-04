Россияне совершили более 20 атак на Днепропетровщину в течение дня: ранена женщина, повреждены дома и школы
4 марта более 20 раз в течение дня враг атаковал шесть районов Днепропетровщины ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Один человек получил ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
- В Покровской громаде, что в Синельниковском районе, ранена 50-летняя женщина.
- В Днепре взрывной волной выбило окна в гимназии.
- В Вербковской громаде Павлоградского района поврежден частный дом.
- В Никопольском районе под ударом оказались райцентр, Покровская, Марганецкая, Мировская и Червоногригоровская громады. Повреждены учебное заведение, 3 дома и хозяйственная постройка.
- В Каменском районе россияне атаковали Пятихатки. Разрушены 4 частных дома.
- В Грушевской громаде Криворожского района поврежден автомобиль.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль