Россияне совершили более 20 атак на Днепропетровщину в течение дня: ранена женщина, повреждены дома и школы

4 марта более 20 раз в течение дня враг атаковал шесть районов Днепропетровщины ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

В Покровской громаде, что в Синельниковском районе, ранена 50-летняя женщина.

В Днепре взрывной волной выбило окна в гимназии.

В Вербковской громаде Павлоградского района поврежден частный дом.

В Никопольском районе под ударом оказались райцентр, Покровская, Марганецкая, Мировская и Червоногригоровская громады. Повреждены учебное заведение, 3 дома и хозяйственная постройка.

В Каменском районе россияне атаковали Пятихатки. Разрушены 4 частных дома.

В Грушевской громаде Криворожского района поврежден автомобиль.

