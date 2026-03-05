Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине: ранены машинист электровоза и его помощник

Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую логистику Украины – железную дорогу и судоходство.

Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий Украины.

Железнодорожная инфраструктура в Днепропетровской области

Как отмечается, сегодня утром враг атаковал железнодорожную инфраструктуру Днепровского региона. Во время движения грузового поезда БПЛА попал в электровоз.

"Ранены машинист и его помощник, им оперативно оказали медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Удар по торговому судну

Кроме того, вчера российский ударный дрон поразил гражданское торговое судно, которое выходило из украинского порта и двигалось по морскому коридору. Один член экипажа получил ранения, ему оказали медицинскую помощь.

Атака на железную дорогу в Одесской области

Также вчера вечером вражеские беспилотники нанесли удар по железнодорожной станции в Одесской области. Повреждены несколько вагонов, пострадавших нет.



"Атаки России на транспортную инфраструктуру и судоходство – это продолжение террора против гражданской логистики и попытка подорвать экономику Украины и глобальную продовольственную безопасность", – подчеркнули в министерстве.

