Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине: ранены машинист электровоза и его помощник
Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую логистику Украины – железную дорогу и судоходство.
Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий Украины. Передает Цензор.НЕТ.
Железнодорожная инфраструктура в Днепропетровской области
Как отмечается, сегодня утром враг атаковал железнодорожную инфраструктуру Днепровского региона. Во время движения грузового поезда БПЛА попал в электровоз.
"Ранены машинист и его помощник, им оперативно оказали медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Удар по торговому судну
Кроме того, вчера российский ударный дрон поразил гражданское торговое судно, которое выходило из украинского порта и двигалось по морскому коридору. Один член экипажа получил ранения, ему оказали медицинскую помощь.
Атака на железную дорогу в Одесской области
Также вчера вечером вражеские беспилотники нанесли удар по железнодорожной станции в Одесской области. Повреждены несколько вагонов, пострадавших нет.
"Атаки России на транспортную инфраструктуру и судоходство – это продолжение террора против гражданской логистики и попытка подорвать экономику Украины и глобальную продовольственную безопасность", – подчеркнули в министерстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль