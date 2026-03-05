Оккупанты 40 раз атаковали три района Днепропетровщины: двое раненых. ФОТО
В течение дня 5 марта российские войска почти 40 раз атаковали Никопольский, Каменский и Синельниковский районы Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В частности, в Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Мировская, Покровская, Марганецкая и Червоногригоровская громады. Повреждены транспортная инфраструктура, почти два десятка частных домов и хозяйственных построек, 4 многоэтажки, агрофирма, автомобили.
Вследствие атак ранены двое мужчин 41 и 70 лет. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Каменский и Синельниковский районы
- В Верховцевом Каменского района разрушена транспортная инфраструктура.
- В Межевской громаде, что в Синельниковском районе, – многоквартирный дом.
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