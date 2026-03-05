Силы обороны зачищают территории на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, - DeepState
Продолжается зачистка населенных пунктов со стороны Сил обороны на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Продолжаются активные действия
Так, в настоящее время активные боевые действия продолжаются в населенном пункте Березовое, где Силы обороны пытаются зачистить село от российской пехоты, но там враг дает отпор и постоянно оказывает давление.
Также продолжаются активные поисково-ударные работы по участку Калиновское-Новониколаевка-Новогригоровка-Красногорское-Первомайское-Рыбное-Солодкое. Фиксируются поражения пехоты и укрытий врага на востоке Новониколаевки, а также преимущественно в восточной части Новогригоровки. Враг пытается пролезть между Новогригоровкой и Красногорским и активно оказывает давление на Первомайское. Также осуществляется разнообразная фиксация противника в серой зоне.
Район Гуляйполя
Важно отметить, что это единственный участок, где наблюдается активность со стороны Сил обороны с достигнутыми успехами.
Если говорить о районе Гуляйполя, то там противник имеет большую инициативу, проводя постоянные штурмовые действия пехотой, иногда привлекая броню.
Отмечается, что недавно противник завез на двух единицах около 20 пехотинцев в лес на северных окраинах Святопетровки.
Успехи Сил обороны
"По нашим оценкам, успехи по зачистке территории со стороны Сил обороны составляют - около 79 км2. (В то же время рано переводить их в синюю зону, поскольку в тылах до сих пор фиксируются единичные группы противника.) Если манипулятивно брать серую зону, где были позиции Сил обороны, но происходили просачивания противника в глубину обороны, то эта цифра достигает — около 200 км2", - рассказали в DeepState
