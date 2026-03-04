Враг продвинулся вблизи Дорожнянки на Запорожье, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются в Запорожской области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена.Враг продвинулся вблизи Дорожнянки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.
Карта
Деніс Войцеховський
