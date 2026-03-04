РУС
Враг продвинулся вблизи Дорожнянки на Запорожье, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Запорожской области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена.Враг продвинулся вблизи Дорожнянки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Карта

Дорожнянка карта
Дорожнянка

"Успєшноє наступлєніє вдоль всєй лініі фронта" успішно триває.
