УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12234 відвідувача онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
3 900 4

Ворог просунувся поблизу Дорожнянки на Запоріжжі, - DeepState. КАРТА

Російські окупаційні війська мають просування у Запорізькій області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Дорожнянки ( село у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Мапа

Дорожнянка карта
Дорожнянка

Також читайте: Ворог просунувся поблизу Маркового, Рівного та у Гришиному, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Запорізька область (4959) Пологівський район (425) Дорожнянка (3) DeepState (548)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Успєшноє наступлєніє вдоль всєй лініі фронта" успішно триває.
показати весь коментар
04.03.2026 14:23 Відповісти
а кишенькові пропагандисти тільки розказують, як гнати хворих людей на смерть, аби до самих черга не дійшла. Он вчора по Києву показували, військовий блогер, сам якогось чорта не воює, як завжди, і не думає, але розповідає, що всі повинні вмерти, згадує Ярослава Гашека, тільки коли це було, може ще згадати, як в печерах їли одне одного, і Ізраїль, от тільки там хворих ніхто не хапає, і солдат до 40 років служить (а в нас до 60, в 43 на пенсію ідуть тільки відставники, там відставники, навпаки, до 46 мають, а солдат до 40 чи 41), і ніхто ні з кого не знущається, і за весь час війни декілька сотень загиблих, а в нас декілька сотень тисяч, тобіш там це просто робота, в нас водіїв більше загинуло, а в нас якщо ще й для хворого, якого схопили, це вірна смерть. І корупції там такої нема, і діти чинуш воюють. І т.д., суцільна підміна понять. А на фронті 200-250 тис., яких часто практично записали в смертники. Жінка казала, її сину так і казали - ти ідеш на завдання, бо тебе не жалко, ти гіпертонік і сім'ї в тебе нема. І як людині на це реагувати? То гіпертонік, а повно нагребли психів, той психане і покладе того командира за такі слова, якщо ще й перед цим знущався і накипіло. І теж нікому до того не буде діла, жоден лікар з ВЛК не буде відповідати, що відправив шизіка, зробили повну безкарність.
При тому в ЗСУ більше мільйона. Я розумію, логістика, те-се, але ж не 80% в тилу, це іже ясно і дурню, що прилаштували блатних. Ще й не воюють силовики, молоді відставники, охоронці, офіцерів запасу повно... Що за політика чи це диверсія?
показати весь коментар
04.03.2026 21:24 Відповісти
Ми з владою в одному човні, але є один нюанс.
показати весь коментар
05.03.2026 13:40 Відповісти
Не розхитуйте галеру
показати весь коментар
05.03.2026 17:25 Відповісти
 
 