3 900 4
Ворог просунувся поблизу Дорожнянки на Запоріжжі, - DeepState. КАРТА
Російські окупаційні війська мають просування у Запорізькій області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Дорожнянки ( село у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.
Мапа
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
При тому в ЗСУ більше мільйона. Я розумію, логістика, те-се, але ж не 80% в тилу, це іже ясно і дурню, що прилаштували блатних. Ще й не воюють силовики, молоді відставники, охоронці, офіцерів запасу повно... Що за політика чи це диверсія?