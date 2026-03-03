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Ворог просунувся поблизу Маркового, Рівного та у Гришиному, - DeepState. КАРТА
Російські окупаційні війська мають просування у Краматорському та Покровському районах на Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Маркового (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області), Рівного (село Мирноградської міської громади Покровського району Донецької області) та у Гришиному (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+1 Павел Ппх
показати весь коментар03.03.2026 15:53 Відповісти Посилання
+1 Деніс Войцеховський
показати весь коментар03.03.2026 20:01 Відповісти Посилання
+1 Павел Ппх
показати весь коментар03.03.2026 20:14 Відповісти Посилання
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Нєвіданний успєх второй арміі міра!
Фронт врага рухнул, побєда блізка!
https://www.facebook.com/100069475072256/videos/1531574314572077
І кожен день такі новини
https://www.youtube.com/watch?v=zq4J4wZnEo4
https://www.instagram.com/reel/DVUSFQSiNQg/
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_incidents-ukr/full/u-dnipri-spivrobitniki-tck-pobili-zhinku-ta-namagalisya-ii-pograbuvati-ochevidci
Все від безкарності і тотальної корупції. Через це і не воюють ті, хто давав присягу, а хапають хворих людей, тому, мабуть, марно чекати на перемоги, як не змінювати цю систему.
Залужний зрадник України !!!
Мобільні групи ППО відправляють на передок!!
Нардепка Скороход про знищення чоловіків в Україні!!!
Чому ЗСУ не може піти на Київ!!!
Україна припинила існування- екс командир 3 роти 134 БАТ Тро Володимир Шилов
Зрадник Залужний закликає вбивати та вмирати за Україну,поки він та його родина в Лондоні!!!
Відео з проханням про донати або відеозвіти від підопічних - не помітив. Може, і є десь пара штук, на початку.
У Дніпрі співробітники ТЦК побили жінку та намагалися її пограбувати - очевидці
Відеоролик із цією розповіддю https://t.me/stranaua/227672 опублікував один із місцевих таксистів на своїй сторінці в TikTok.
На ТГ-каналі, в кінці:
Других подтверждений этой истории нет.
Таксист відосік виклав - віримо йому, бо він же - очевидці.
Що зняли - то і правда.
І про зрадника Залужного, і про те, що України вже немає (з ким тоді воює русня? З НАТО? Або з потойбіччям?).
https://www.pravda.com.ua/articles/2026/01/26/8017820/
- Командування.
- Тобто https://www.pravda.com.ua/articles/2024/06/26/7462755/ Содоль конкретно?
- Він у тому числі, сто відсотків. Я вважаю, що має бути до Юрія Івановича багато питань, починаючи від Маріуполя і закінчуючи Кринками. Давати якісь юридичні оцінки я не беруся, але ми маємо почути чіткі відповіді, чому були прийняті такі рішення.
Содоль - підарас відомий. Про нього і тут, на Цензорі, понаписувано. Про Залужного "Волина" нічого не казав.
І я не знайшов там такого.
Погано шукали.
https://www.youtube.com/watch?v=1YiY7hOZuYA&pp=0gcJCa4KAYcqIYzv https://www.youtube.com/watch?v=1YiY7hOZuYA
https://www.youtube.com/watch?v=hrhxLS2Ht5I
https://www.youtube.com/watch?v=-mWXaKurs-s
У шапці канала на зображенні - "ВОЛОНТЕР" великими літерами.
Але вам до того діла немає, якщо питаєте "У якого волонтера?"
Не самі ви, значить, то відео знайшли. І навряд чи дивились, бо зауважили б назву каналу.
Тож виходить, ті посилання вам хтось дав, а ви їх просто накидали сюди. Не вникаючи, що то взагалі таке було.
Тож може третій зареєструвати, аби відповісти.
Аби було що відповісти.
https://www.youtube.com/@%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A2%D0%92
Не бачу там такого, бачу тільки відео про знущання ТЦКшників, до речі, і про Скелю там є відео.
А шо не відправляли групи ППО на передок? Про це декілька місяців тому не говорив тільки лінивий, самі ППОшники писали. І Залужний не в Лондоні? Решта слова 3-х осіб, навіть як не вигадка, бо я там такого не бачу.
Ну, очевидці брешуть, як невигідно, зрозуміло, а як вигідно, то кажуть правду. А як ні, то свідки вже не те що не доказ, а навіть обговорювати нічого?
От з наркоманського форума хтось пише, звісно, теж, скажеш, що брехня, бо навіть відео вже не доказ..
Ответ #804 - Сегодня в 16:52:47
Не знаю, меня 12.12.25 похитило Черкасское районное тцк, на моих глазах убили невинного человека разбив его голову об бетон, двух избили до потери сознания и привязали к штанге изолентой...Так же проводились пытки, нам проигрывался целую ночь сигнал воздушной тревоги и мы спускались целую ночь в подвал, чтобы там задыхаться и терять сознание от недостатка воздуха...днем естественно воздушной тревоги о чюдо не было))) так же писать пускали только по времени, также нам ежедневно объявили, что мы не люди и потому к нам будет такое отношение!!!Так же у всех накроманов было отобрано их ЗПТ и их держали без препаратов неделями, многие резали себе вены..Также кормили нас помоями и у многих происходили отравления... ну и с общих мисок мы ели вместе с ребятами с открытой формой тубика и гепатитами... У меня была заначка в трусах, потому я смог пережить эти пытки...ВЛК вы не проходите ... вам пишут, смелчнское ВЛК вам просто пишет, что вы полностью здоровы и все... Даже если у вас все документы на руках, так у меня 5 лет гос програмв и все документы на руках, и еще пять операций и шрамы от них, так же куча друхий заболнваний, мне написали что я пригоден ко всему кроме десантно штурмовых войск)) может еще напишут, что в подлодники и космонавты меня не возьмут))) но благодаря таблеткам и документам меня не смогла принять не одна часть, меня кили по частям ровно неделю... и в итоге меня выкинули на снег с бусика спустя 7 дней.
То що, перед тим, як посилання постити, навіть не відкривали його, як було накидали, зі змістом не ознайомившись?