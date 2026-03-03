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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог просунувся поблизу Маркового, Рівного та у Гришиному, - DeepState. КАРТА

Маркове карта

Російські окупаційні війська мають просування у Краматорському та Покровському районах на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Маркового (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області), Рівного (село Мирноградської міської громади Покровського району Донецької області) та у Гришиному (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти окупували Рівне на Донеччині. Ворог просувається на Покровському напрямку, - DeepState. КАРТА

Мапи

Маркове карта
Маркове 

Рівне карта
Рівне

Гришине карта
Гришине

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся біля Платонівки, Новоолександрівки, у Різниківці та Гришиному, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (11295) Краматорський район (1261) Покровський район (1778) Гришине (73) Маркове (5) Рівне (10) DeepState (548)
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Топ коментарі
+1
Свавілля триває.
https://www.facebook.com/100069475072256/videos/1531574314572077
І кожен день такі новини
https://www.youtube.com/watch?v=zq4J4wZnEo4
https://www.instagram.com/reel/DVUSFQSiNQg/
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_incidents-ukr/full/u-dnipri-spivrobitniki-tck-pobili-zhinku-ta-namagalisya-ii-pograbuvati-ochevidci
Все від безкарності і тотальної корупції. Через це і не воюють ті, хто давав присягу, а хапають хворих людей, тому, мабуть, марно чекати на перемоги, як не змінювати цю систему.
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03.03.2026 15:53 Відповісти
+1
У "волонтера" канал цікавий вміст має. Серед сотень відео про ТЦК є такі:

Залужний зрадник України !!!
Мобільні групи ППО відправляють на передок!!
Нардепка Скороход про знищення чоловіків в Україні!!!
Чому ЗСУ не може піти на Київ!!!
Україна припинила існування- екс командир 3 роти 134 БАТ Тро Володимир Шилов
Зрадник Залужний закликає вбивати та вмирати за Україну,поки він та його родина в Лондоні!!!

Відео з проханням про донати або відеозвіти від підопічних - не помітив. Може, і є десь пара штук, на початку.

У Дніпрі співробітники ТЦК побили жінку та намагалися її пограбувати - очевидці

Відеоролик із цією розповіддю https://t.me/stranaua/227672 опублікував один із місцевих таксистів на своїй сторінці в TikTok.
На ТГ-каналі, в кінці:
Других подтверждений этой истории нет.

Таксист відосік виклав - віримо йому, бо він же - очевидці.
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03.03.2026 20:01 Відповісти
+1
Ну, про відео з Дніпра мовчок. І про побите подружжя з Хмільника, де ТЦКшники теж це визнали, правда, так і не змогли пояснити, навіщо побили подружжя. Гнались взагалі за іншою людиною. Та і нема приводу пити і рубати руку лопатою у будь-якому випадку. І яка різниця, хто зняв то подружжя?
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03.03.2026 20:14 Відповісти
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Коли пишуть просунувся у Гришинимо, ви хоча б уявляєте його розміри? Що там просуватися 100-200 метрів?
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03.03.2026 14:39 Відповісти
-3.864 km²
Нєвіданний успєх второй арміі міра!
Фронт врага рухнул, побєда блізка!
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03.03.2026 14:42 Відповісти
Що? Зеленський з Сирським ще 100 км2 звільнили?
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03.03.2026 14:47 Відповісти
Свавілля триває.
https://www.facebook.com/100069475072256/videos/1531574314572077
І кожен день такі новини
https://www.youtube.com/watch?v=zq4J4wZnEo4
https://www.instagram.com/reel/DVUSFQSiNQg/
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_incidents-ukr/full/u-dnipri-spivrobitniki-tck-pobili-zhinku-ta-namagalisya-ii-pograbuvati-ochevidci
Все від безкарності і тотальної корупції. Через це і не воюють ті, хто давав присягу, а хапають хворих людей, тому, мабуть, марно чекати на перемоги, як не змінювати цю систему.
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03.03.2026 15:53 Відповісти
☹️
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03.03.2026 16:19 Відповісти
У "волонтера" канал цікавий вміст має. Серед сотень відео про ТЦК є такі:

Залужний зрадник України !!!
Мобільні групи ППО відправляють на передок!!
Нардепка Скороход про знищення чоловіків в Україні!!!
Чому ЗСУ не може піти на Київ!!!
Україна припинила існування- екс командир 3 роти 134 БАТ Тро Володимир Шилов
Зрадник Залужний закликає вбивати та вмирати за Україну,поки він та його родина в Лондоні!!!

Відео з проханням про донати або відеозвіти від підопічних - не помітив. Може, і є десь пара штук, на початку.

У Дніпрі співробітники ТЦК побили жінку та намагалися її пограбувати - очевидці

Відеоролик із цією розповіддю https://t.me/stranaua/227672 опублікував один із місцевих таксистів на своїй сторінці в TikTok.
На ТГ-каналі, в кінці:
Других подтверждений этой истории нет.

Таксист відосік виклав - віримо йому, бо він же - очевидці.
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03.03.2026 20:01 Відповісти
Я дивлюсь саме відео, а не прискіпуюсь до людей.
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03.03.2026 20:17 Відповісти
Ну звісно, відео, на відміну від людей, брехати ж не буде.
Що зняли - то і правда.
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03.03.2026 20:22 Відповісти
Подружжя напевно саме себе побило? Навіть як самі ТЦКшники визнали, що побили, правда, сказали, що у них там хтось теж постраждав, правда, його ніхто не бачив, на відміну від побитого подружжя, як і записів з бодікамер, які мали буди у ТЦКшників. Як завжди. Бо в Дніпрі всі вже бачили відео, як мент сам знімає свою бодікамеру і йде гамселити людини. яка спокійно сидить у бусику.
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03.03.2026 20:26 Відповісти
Я ж кажу, цікавий там канал.
І про зрадника Залужного, і про те, що України вже немає (з ким тоді воює русня? З НАТО? Або з потойбіччям?).
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03.03.2026 20:29 Відповісти
Та до чого тут канал, на відео безпосередньо побите подружжя. І я не знайшов там такого. А щодо Залужного, оце не його рук справа:
https://www.pravda.com.ua/articles/2026/01/26/8017820/
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03.03.2026 20:37 Відповісти
- Хто має понести відповідальність за те, що сталося з Кринками?

- Командування.

- Тобто https://www.pravda.com.ua/articles/2024/06/26/7462755/ Содоль конкретно?

- Він у тому числі, сто відсотків. Я вважаю, що має бути до Юрія Івановича багато питань, починаючи від Маріуполя і закінчуючи Кринками. Давати якісь юридичні оцінки я не беруся, але ми маємо почути чіткі відповіді, чому були прийняті такі рішення.

Содоль - підарас відомий. Про нього і тут, на Цензорі, понаписувано. Про Залужного "Волина" нічого не казав.

І я не знайшов там такого.

Погано шукали.

https://www.youtube.com/watch?v=1YiY7hOZuYA&pp=0gcJCa4KAYcqIYzv https://www.youtube.com/watch?v=1YiY7hOZuYA
https://www.youtube.com/watch?v=hrhxLS2Ht5I
https://www.youtube.com/watch?v=-mWXaKurs-s
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03.03.2026 20:47 Відповісти
Ну, а Содоль що покараний чи хоч героя з нього хтось зняв? Залужний був головнокомандувачем, взагалі-то, Содоль мав йому підкорятися.. Рік тому, це треба було все перерити, останні декілька місяців в нього всі відео про ТЦК, нащо воно мені потрібно. на відео конкретні люди розповідають, мені до того волонтера діла немає, чи це ШІ, то, напевно, несправжнє подружжя, то їхні клони?
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03.03.2026 21:20 Відповісти
Назва канала "ВОЛОНТЕР"
У шапці канала на зображенні - "ВОЛОНТЕР" великими літерами.
Але вам до того діла немає, якщо питаєте "У якого волонтера?"
Не самі ви, значить, то відео знайшли. І навряд чи дивились, бо зауважили б назву каналу.
Тож виходить, ті посилання вам хтось дав, а ви їх просто накидали сюди. Не вникаючи, що то взагалі таке було.
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03.03.2026 22:46 Відповісти
Це вже якийсь пошук відьом. Вам би в НКВД, всі були б шпигунами. На ютубі люди дивляться відео, а не вишукують особисті справи кожного ютубера, що він рік тому знімав і не обов'язково запам'ятовувати . Дивишся відео, ютуб сам видає схожі справа, як зацікавило, дивишся інші, можна і десяток передивитись і зберегти посилання. І волонтерів в нас вже десятки тисяч, багато "заволонтерились" закордон, хто знає, про якого волонтера може йти мова, ще й посилання вставляєш звідти, а при відкритті воно чомусь видає іншого автора.
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04.03.2026 00:24 Відповісти
і не обов'язково запам'ятовувати всі імена і назви з кожного відео
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04.03.2026 00:28 Відповісти
До того ж, дуже підло отак людини звинуватити на порожньому місці і заблокувати, щоб не дати відповісти.
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04.03.2026 00:42 Відповісти
У нього щонайменше ще два облікових записи було (Паша Пашап, наприклад).
Тож може третій зареєструвати, аби відповісти.
Аби було що відповісти.
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04.03.2026 09:15 Відповісти
Ну, про відео з Дніпра мовчок. І про побите подружжя з Хмільника, де ТЦКшники теж це визнали, правда, так і не змогли пояснити, навіщо побили подружжя. Гнались взагалі за іншою людиною. Та і нема приводу пити і рубати руку лопатою у будь-якому випадку. І яка різниця, хто зняв то подружжя?
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03.03.2026 20:14 Відповісти
У якого волонтера? У цього?
https://www.youtube.com/@%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A2%D0%92
Не бачу там такого, бачу тільки відео про знущання ТЦКшників, до речі, і про Скелю там є відео.
А шо не відправляли групи ППО на передок? Про це декілька місяців тому не говорив тільки лінивий, самі ППОшники писали. І Залужний не в Лондоні? Решта слова 3-х осіб, навіть як не вигадка, бо я там такого не бачу.
Ну, очевидці брешуть, як невигідно, зрозуміло, а як вигідно, то кажуть правду. А як ні, то свідки вже не те що не доказ, а навіть обговорювати нічого?

От з наркоманського форума хтось пише, звісно, теж, скажеш, що брехня, бо навіть відео вже не доказ..

Ответ #804 - Сегодня в 16:52:47

Не знаю, меня 12.12.25 похитило Черкасское районное тцк, на моих глазах убили невинного человека разбив его голову об бетон, двух избили до потери сознания и привязали к штанге изолентой...Так же проводились пытки, нам проигрывался целую ночь сигнал воздушной тревоги и мы спускались целую ночь в подвал, чтобы там задыхаться и терять сознание от недостатка воздуха...днем естественно воздушной тревоги о чюдо не было))) так же писать пускали только по времени, также нам ежедневно объявили, что мы не люди и потому к нам будет такое отношение!!!Так же у всех накроманов было отобрано их ЗПТ и их держали без препаратов неделями, многие резали себе вены..Также кормили нас помоями и у многих происходили отравления... ну и с общих мисок мы ели вместе с ребятами с открытой формой тубика и гепатитами... У меня была заначка в трусах, потому я смог пережить эти пытки...ВЛК вы не проходите ... вам пишут, смелчнское ВЛК вам просто пишет, что вы полностью здоровы и все... Даже если у вас все документы на руках, так у меня 5 лет гос програмв и все документы на руках, и еще пять операций и шрамы от них, так же куча друхий заболнваний, мне написали что я пригоден ко всему кроме десантно штурмовых войск)) может еще напишут, что в подлодники и космонавты меня не возьмут))) но благодаря таблеткам и документам меня не смогла принять не одна часть, меня кили по частям ровно неделю... и в итоге меня выкинули на снег с бусика спустя 7 дней.
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03.03.2026 20:16 Відповісти
У якого волонтера?
То що, перед тим, як посилання постити, навіть не відкривали його, як було накидали, зі змістом не ознайомившись?
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03.03.2026 20:17 Відповісти
Ну Кім же сказав, що земля не головне!
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04.03.2026 09:17 Відповісти
 
 