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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог просунувся біля Платонівки, Новоолександрівки, у Різниківці та Гришиному, - DeepState. КАРТА

Платонівка карта

Російські окупаційні війська мають просування у Бахмутському та Покровському районах на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Платонівки ( село Сіверської міської громади Бахмутського району Донецької області), Новоолександрівки (село Криворізької сільської громади Покровського району Донецької області), у Різниківці (село Сіверської міської громади Бахмутського району Донецької області) та Гришиному (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Війська РФ просунулися біля Часового Яру, - DeepState. МАПИ

Мапи

Платонівка карта
Платонівка 

Новоолександрівка та Гришине
Новоолександрівка та Гришине

Різниківка карта
Різниківка 

Читайте: Росіяни просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Автор: 

Донецька область (11279) Бахмутський район (855) Покровський район (1774) Платонівка (13) Різниківка (47) Новоолександрівка (8) Гришине (73) DeepState (548)
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Топ коментарі
+7
Ворог просунувся ,ворог захопив ,коли ворог буде зупинений ? це я до так званого президента який ні за що не відповідає ,лише рейтинг.
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28.02.2026 16:41 Відповісти
+3
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01.03.2026 06:48 Відповісти
+2
Сирський - це два роки відступу, поразок і військових авантюр. Такий план єврейського клоуна.
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01.03.2026 07:58 Відповісти
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Ворог просунувся ,ворог захопив ,коли ворог буде зупинений ? це я до так званого президента який ні за що не відповідає ,лише рейтинг.
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28.02.2026 16:41 Відповісти
Нарешті братушкі успєх продємонстріровалі.
2.861 km² - це вам не хухри-мухри, а цєлоє - ух!
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28.02.2026 16:42 Відповісти
У правому нижньому куті це Мирноград?
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28.02.2026 16:42 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2026/02/28/8023260/
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28.02.2026 16:48 Відповісти
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01.03.2026 06:48 Відповісти
А ти патріот?
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01.03.2026 09:38 Відповісти
А ти на якому напрямку воюєш, сученя задрочене?
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01.03.2026 15:06 Відповісти
100%
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01.03.2026 06:51 Відповісти
Сирський - це два роки відступу, поразок і військових авантюр. Такий план єврейського клоуна.
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01.03.2026 07:58 Відповісти
Мабуть так відключення старлінків впливає
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01.03.2026 08:52 Відповісти
Результати дій влади яка за війну до переможної перемоги видно по кількості дезертирів та відсутності добровольців
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01.03.2026 17:17 Відповісти
 
 