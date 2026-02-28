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Ворог просунувся біля Платонівки, Новоолександрівки, у Різниківці та Гришиному, - DeepState. КАРТА
Російські окупаційні війська мають просування у Бахмутському та Покровському районах на Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Платонівки ( село Сіверської міської громади Бахмутського району Донецької області), Новоолександрівки (село Криворізької сільської громади Покровського району Донецької області), у Різниківці (село Сіверської міської громади Бахмутського району Донецької області) та Гришиному (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Мапи
Топ коментарі
+7 Володимир Омельянов
показати весь коментар28.02.2026 16:41 Відповісти Посилання
+3 Cat Black
показати весь коментар01.03.2026 06:48 Відповісти Посилання
+2 Володимир Трощинський #576088
показати весь коментар01.03.2026 07:58 Відповісти Посилання
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