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Росіяни просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські окупаційні війська мають просування у Бахмутському районі на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Ворог просунувся поблизу Різниківки, Пазено та Привілля", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни просунулися біля Закітного на Донеччині, - DeepState

Оновлені мапи

Просування РФ на Донеччині
Просування РФ на Донеччині
Просування РФ на Донеччині

Також читайте: Рашисти підірвали дамбу в районі Осикового, вода дійшла до дороги Дружківка-Костянтинівка, - DeepState

Автор: 

Донецька область (11267) Бахмутський район (855) Краматорський район (1257) Різниківка (47) Пазено (9) Привілля (7) DeepState (548)
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Топ коментарі
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Якби ми нарешті розпочали масово переносити наші ФПВ дрони на безпілотниках в тил росіянам на 30-50 км то ми би знищили російську логістику і поставили би хрест на їхньому наступі.
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26.02.2026 23:02 Відповісти
+1
А Буданов каже,що в москалів успіхів нема(
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27.02.2026 10:11 Відповісти
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26.02.2026 20:13 Відповісти
Якби ми нарешті розпочали масово переносити наші ФПВ дрони на безпілотниках в тил росіянам на 30-50 км то ми би знищили російську логістику і поставили би хрест на їхньому наступі.
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26.02.2026 23:02 Відповісти
Немає далекобійної зброї.от і результат .
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27.02.2026 06:44 Відповісти
Керування сирського - це два роки відступу, авантюр і поразок! (Але друг єврейського клоуна. Ніхто в нього про плани не запитує, як безумна у Залужного.)
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27.02.2026 08:35 Відповісти
А Буданов каже,що в москалів успіхів нема(
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27.02.2026 10:11 Відповісти
-5.556 km² на фронті протяжністю більше 1000 км.
Успіх, так.
-3.257 km² вчора було.
Ну взагалі прорив.
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27.02.2026 12:00 Відповісти
Повір,що якби в наш бік рахували,то видали б за прорив(
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27.02.2026 13:09 Відповісти
Досі слухаєте речників та зєлю? Сумно.
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27.02.2026 13:10 Відповісти
Ну,вони ж не мені таємно розказують,а мільйонам.
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27.02.2026 13:16 Відповісти
На жаль, не заткнути. Тільки не слухати.
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27.02.2026 13:33 Відповісти
А на наркоманському форумі пишуть
Ну це дуже авторитетне джерело.
Бо будь-хто може зареєструватись і написати.
Навіть чиїсь реальні особисті дані навести.
Все одно ж не перевірити.
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27.02.2026 11:59 Відповісти
Там не одна людина вже пише і тему створили, і посилання на сторінки в фейсбуці, там адвокати і родиці людей, яких захопили.
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27.02.2026 12:43 Відповісти
Русня навіть сторінки військових підробляє, ще й відповідає від їх імені правдоподібно, так що достеменність під великим питанням.
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27.02.2026 12:51 Відповісти
Коротше, не вірь очам своїм і вухам. Купа відомих ЗМІ, що про це писали, фото, відео - все брехня, і навіть сторінку підробили, все ШІ, як Шмигаль казав, бусифікація - то теж ШІ. Моя вам порада, припиняйте виправдовувати свавілля і перечитайте слова Німьоллєра.
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27.02.2026 12:54 Відповісти
Ну, я вже бачив ваші докази "обов'язковості військових кафедр, що випустили мільйони офіцерів запасу, які воювати не хочуть".
Ви кажете, що військова кафедра в КПІ ім. Сікорського є обов'язковою.
Наприклад, я хочу отримати спеціальність "https://pk.kpi.ua/specialities-bak/s-b4/#1b041 B4 Образотворче мистецтво та реставрація"
Ось https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/opfiles/023_oppb_om_2024.pdf посилання на освітню програму.
Знайдіть мені, будь ласка, тут сторінку, де згадана військова кафедра.
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27.02.2026 13:06 Відповісти
Образотворче мистецтво в КПІ? Чого тільки не навигадують, повсюди роздуті штати, корупція і абсурд. Не чув такого, щоб хтось не проходив кафедру в КПІ. Будуть потім питання з військоматом. Аби до чогось придертись.
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27.02.2026 18:07 Відповісти
Ну я точно можу сказати, що знаю купу людей, які не проходили військову підготовку в ОНУ ім. Мечнікова, що в Одесі, хоча військова кафедра там є.
Знаю навіть тих, хто хотів, але відбір не пройшов.
Тобто знову ваше слово проти мого.
Тільки у мене, на відміну від вас, є ще й документальні підтвердження того, що військова кафедра не є обов'язковою.
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28.02.2026 09:56 Відповісти
А я можу назвати як мініму 3, що проходили з моєї групи з вуза, де не було кафедри! Їздили до КПІ і платили. В будь=якому разі там, де є кафедра, більшість її проходила. Як мінімум щоб потім не тягали і не було проблем з військоматом. Кому було охота йти рік служити після вузу і прати дідам портки?
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28.02.2026 09:59 Відповісти
Ви стверджували, що кафедра обов'язкова, і тому її проходили всі.
А тепер виходить, що її проходила "більшість".
Тобто, не всі.
Тобто, таки не обов'язкова, виходить.
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28.02.2026 10:08 Відповісти
Чого ти придерся, те, що молодих відставників з тими що працюють 178 тис. ти теж казав, що то нереальна цифра, виявилось, що так і є і цей сайт писав практично те ж саме. Мені мама казала, що обов'язкова, я так і думав, напевно, це такі тонкощі, які мало хто знає, бо більшість іде.
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28.02.2026 10:13 Відповісти
З відставниками з'ясували, правда.
Але це не значить, що правда все інше.
Хто сказав правду, не обов'язково більше не помилиться. Хто збрехав, не обов'язково брехатиме завжди.
Тому потрібен фактчекінг. Кожного разу.
Я його роблю. І визнаю, коли помилився. Ви - ні.
Тож передайте мамі, що вона помилилась.
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28.02.2026 10:17 Відповісти
І вже 2-го військового в Харкові по-звірячому лупцюють, що вже про цивільних казати, ось пару тижнів тому:
https://informator.ua/uk/pracivniki-tck-harkova-pobili-veterana-viyni-z-rosiyeyu-ta-vikrali-v-nogo-groshi-gromadske

Нащо вони це роблять? Здається, то агенти кремля.
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27.02.2026 12:49 Відповісти
 
 