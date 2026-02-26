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Росіяни просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські окупаційні війська мають просування у Бахмутському районі на Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Ворог просунувся поблизу Різниківки, Пазено та Привілля", - йдеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+1 Oleg Pan
показати весь коментар26.02.2026 23:02 Відповісти Посилання
+1 Igor Grytselyak
показати весь коментар27.02.2026 10:11 Відповісти Посилання
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Успіх, так.
-3.257 km² вчора було.
Ну взагалі прорив.
Ну це дуже авторитетне джерело.
Бо будь-хто може зареєструватись і написати.
Навіть чиїсь реальні особисті дані навести.
Все одно ж не перевірити.
Ви кажете, що військова кафедра в КПІ ім. Сікорського є обов'язковою.
Наприклад, я хочу отримати спеціальність "https://pk.kpi.ua/specialities-bak/s-b4/#1b041 B4 Образотворче мистецтво та реставрація"
Ось https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/opfiles/023_oppb_om_2024.pdf посилання на освітню програму.
Знайдіть мені, будь ласка, тут сторінку, де згадана військова кафедра.
Знаю навіть тих, хто хотів, але відбір не пройшов.
Тобто знову ваше слово проти мого.
Тільки у мене, на відміну від вас, є ще й документальні підтвердження того, що військова кафедра не є обов'язковою.
А тепер виходить, що її проходила "більшість".
Тобто, не всі.
Тобто, таки не обов'язкова, виходить.
Але це не значить, що правда все інше.
Хто сказав правду, не обов'язково більше не помилиться. Хто збрехав, не обов'язково брехатиме завжди.
Тому потрібен фактчекінг. Кожного разу.
Я його роблю. І визнаю, коли помилився. Ви - ні.
Тож передайте мамі, що вона помилилась.
https://informator.ua/uk/pracivniki-tck-harkova-pobili-veterana-viyni-z-rosiyeyu-ta-vikrali-v-nogo-groshi-gromadske
Нащо вони це роблять? Здається, то агенти кремля.