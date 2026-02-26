Россияне продвинулись возле трех населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются в Бахмутском районе Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Продвижение врага
"Враг продвинулся вблизи Резницовки, Пазено и Приволья", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
