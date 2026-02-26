РУС
Обновленные карты DeepState
1 339 0

Россияне продвинулись возле трех населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Продвижение врага

"Враг продвинулся вблизи Резницовки, Пазено и Приволья", - говорится в сообщении.

Обновленные карты

Продвижение РФ в Донецкой области
Продвижение РФ в Донецкой области

