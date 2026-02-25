Рашисты подорвали дамбу в районе Осыкового, вода дошла до дороги Дружковка-Константиновка, - DeepState

Российские оккупационные войска уничтожили дамбу в районе населенного пункта Осыково в Донецкой области, применив управляемую авиационную бомбу.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг подорвал дамбу

Отмечается, что россияне увеличивают свою активность в боях за Константиновку, пытаясь повлиять на логистику в город.

"Сначала московиты уничтожили один из мостов на северо-западных окраинах Константиновки, чтобы ухудшить логистику Сил обороны. Однако украинские военные начали выстраивать альтернативные пути, что на планы врага сильно не повлияло. Поэтому кацапы ночью решили применить 3-х тонную управляемую авиационную бомбу, уничтожив дамбу в районе населенного пункта Осыковое", - рассказали в DeepState.

Читайте также: Ситуация в районе Ступочек в Донецкой области остается сложной, враг сосредоточил здесь дополнительные резервы, - УВ "Восток"

Последствия подрыва

Последствием подрыва дамбы оккупантами стало подтопление местности, где вода дошла до дороги Дружковка-Константиновка, превратив участок в "сплошное болото".

По словам военных, проезд по этому участку пока невозможен.

Впрочем, как отмечают в DeepState, "сказать, что логистика в город полностью будет остановлена, нельзя, ведь существуют другие пути, по которым будет выстраиваться снабжение, передвижение и т. д.

Однако ухудшить ее, в частности на определенное время, кацапам точно удалось. Очередное нарушение норм международного гуманитарного права кацапами. Но это еще один показатель того, что московиты увеличивают свое внимание к Константиновке, а влияние на логистику — это начало подготовки к более решительным действиям дальнейших сконцентрированных и определенных сил, потому что на сегодняшний день они прощупывают нашу оборону по периметру и ищут слабые места, чтобы добраться до города. Звонком является юго-западная часть в районе Ильиновки и Берестка", - добавляют аналитики.

Читайте также: Майское и Марково в Донецкой области находятся под контролем ВСУ, - УВ "Восток"