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Новини Бої на Краматорському напрямку
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Рашисти підірвали дамбу в районі Осикового, вода дійшла до дороги Дружківка-Костянтинівка, - DeepState

Рашисти підірвали дамбу біля Осикового на Донеччині

Російські окупаційні війська знищили дамбу в районі населеного пункту Осикове на Донеччині, застосувавши керовану авіаційну бомбу. 

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог підірвав дамбу 

Зазначається, що росіяни збільшують свою активність в боях за Костянтинівку, намагаючись вплинути на логістику до міста.

"Спочатку московити знищили один з мостів на північно-західних околицях Костянтинівки, щоб погіршити логістику Сил Оборони. Однак українські військові почали вибудовувати альтернативні шляхи, що на плани ворога сильно не вплинуло. Тож кацапи вночі вирішили застосувати 3-х тонну керовану авіаційну бомбу, знищивши дамбу в районі населеного пункту Осикове", - розповіли у DeepState.

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Наслідки підриву

Наслідком підриву дамби окупантами стало підтоплення місцевості, де вода дійшла до дороги Дружківка-Костянтинівка, перетворивши ділянку на "суцільне болото".

За словами військових, проїзд цією ділянкою наразі неможливий.

Втім, як зауважують у DeepState, "сказати, що логістика в місто повністю буде зупинена не можна, адже існують інші шляхи, якими буде вибудовуватися постачання, пересування тощо.

"Однак погіршити її, зокрема на певний час, кацапам точно вдалося. Чергове порушення норм міжнародного гуманітарного права кацапами. Але це ще один показник, що московити збільшують свою увагу Костянтинівці, а вплив на логістику це початок підготовки до більш рішучих дій подальших сконцентрованих і визначених сил, бо на сьогоднішній день вони прощупують нашу оборону по периметру і шукають слабкі місця, щоб добратися до міста. Дзвінком є південно-західна частина в районі Іллінівки та Берестка", - додають аналітики.

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Автор: 

знищення (10276) Донецька область (11267) Краматорський район (1254) Осикове (3) DeepState (548)
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так у них і 9-ти тонні є...
але не факт, що є керовані!
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25.02.2026 18:08 Відповісти
Нарешті кацапів почали кацапами називати...
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25.02.2026 18:48 Відповісти
ДікПік інформує ворога ?? Чи як це розуміти ??? ➡️ Втім, як зауважують у DeepState, "сказати, що логістика в місто повністю буде зупинена не можна, адже існують інші шляхи, якими буде вибудовуватися постачання, пересування тощо. Джерело: https://censor.net/ua/n3602407
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25.02.2026 20:11 Відповісти
 
 