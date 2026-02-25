Россияне продвинулись возле Закитного на Донетчине, - DeepState
Российские войска продвигаются в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
Продвижение войск РФ
"Враг продвинулся вблизи Закитного (Краматорский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Обновленная карта
Степан Орлик
Oleg Pan
