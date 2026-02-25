РУС
Россияне продвинулись возле Закитного на Донетчине, - DeepState

Российские войска продвигаются в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Продвижение войск РФ

"Враг продвинулся вблизи Закитного (Краматорский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Обновленная карта

Враг продвинулся возле Закитного

Чи не час виводити війська з Ямполя? Сказав би я, якби не підозрював, що там давно їх немає.
25.02.2026 18:15 Ответить
Якби ми нарешті розпочали масово переносити наші ФПВ дрони на безпілотниках в тил росіянам на tel:3050 30-50 км то ми би знищили російську логістику і поставили би хрест на їхньому наступу
25.02.2026 22:09 Ответить
 
 